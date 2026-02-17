  • Delo mediji d.o.o.
Zimski športi

Slovenci ves čas blizu, Fak spregovoril tudi o diamantih

Francoski biatlonci Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet in Eric Perrot so postali novi olimpijski prvaki v štafeti.
Zmagovalci štafetne preizkušnje so Francozi Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Emilien Jacquelin in Fabien Claude. FOTO: Franck Fife/AFP
Zmagovalci štafetne preizkušnje so Francozi Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Emilien Jacquelin in Fabien Claude. FOTO: Franck Fife/AFP
Š. R., STA
17. 2. 2026 | 19:10
17. 2. 2026 | 19:19
Na zasneženem Južnem Tirolskem so francoski biatlonci dočakali zgodovinski trenutek. Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet in Eric Perrot so postali novi olimpijski prvaki v štafeti, potem ko so v dramatičnem finišu tekme preobratov strli odpor Norveške in Švedske. Slovenska četverica se je vse do zadnjih strelov borila za peto mesto, na koncu pa osvojila deveto.

Najboljša uvrstitev Faka, francoska kapitulacija na zadnjem streljanju

Biatlonska štafeta na olimpijskih igrah v Anterselva je ponudila razplet, kakršnega si organizatorji lahko le želijo. Francozi so se prvič v zgodovini povzpeli na olimpijski vrh v tej disciplini, eden osrednjih junakov iger pa postaja Quentin Fillon Maillet, ki je po zmagah v sprintu in mešani štafeti osvojil še tretje zlato odličje.

Jakov Fak FOTO: Eloisa Lopez/Reuters
Jakov Fak FOTO: Eloisa Lopez/Reuters

Uvod ni napovedoval francoskega slavja. Fabien Claude je moral v kazenski krog in v zadnji krog prve predaje krenil z začelja. A odgovor je bil silovit. Emilien Jacquelin je 50 sekund zaostanka izničil do sredine svojega nastopa, po drugem streljanju pa Francijo popeljal v vodstvo. V igri za vrh so ostajali tudi Finci, Švedi in Norvežani.

Tretja predaja je minila v izenačenem ritmu. Fillon Maillet, Martin Ponsiluoma in Sturla Holm Laegreid so nalogo opravili zanesljivo, odločitev pa je padla med zadnjimi strelci – Eric Perrot, Sebastian Samuelsson in Vetle Sjaastad Christiansen.

Lovro Planko FOTO: Pawel Kopczynski/Reuters
Lovro Planko FOTO: Pawel Kopczynski/Reuters

Perrot si je po prvem streljanju priboril nekaj prednosti, na zadnjem postanku pa z dvema popravama ponudil priložnost tekmecema. Christiansen je s strelsko ničlo krenil v zadnja dva kilometra in pol z manj kot devetimi sekundami zaostanka, a Francoz ni popustil. V napetem finišu je zadržal napad Norvežana in Franciji priboril zlato. Švedi so si zagotovili bron.

Slovenci blizu najboljšim

Slovenska štafeta je dolgo dihala za ovratnik petemu mestu. Miha Dovžan je po treh popravah stoje predal kot deveti z 35 sekundami zaostanka. Jakov Fak je Slovenijo približal sedmemu mestu, nato pa je Anton Vidmar na 26. rojstni dan s strelsko ničlo ekipo dvignil na peto pozicijo.

V odločilno predajo je Lovro Planko krenil z realnimi možnostmi za izenačenje najboljše slovenske olimpijske uvrstitve. Po ležečem streljanju je prednost pred zasledovalci še povečal, nato pa na stoječem položaju trikrat popravljal in moral v kazenski krog. V zaključku je sicer prehitel Avstrijca, a deveto mesto je bilo največ, kar je bilo še mogoče rešiti.

Anton Vidmar FOTO: Pawel Kopczynski/Reuters
Anton Vidmar FOTO: Pawel Kopczynski/Reuters

»Na strelišču sem pustil preveč sekund. Smuči so bile odlične, servis si zasluži pohvale. Leže je bilo izvedeno, kot mora biti, stoje pa je zmanjkalo senzomotorike. Vsaj 20 sekund preveč sem izgubil,« je ocenil Fak, ki je opozoril tudi na zahtevne razmere zaradi sneženja in zvožene proge. Olimpijske igre imajo po njegovih besedah poseben naboj. »V glavi jih imamo drugače nastavljene. Ogromno časa in treninga gre v to smer. Kljub težavam in poškodbi sem tu, borim se po najboljših močeh.«

Biatlonce v petek čaka še tekma s skupinskim startom na 15 kilometrov – zadnje dejanje olimpijskega programa v Anterselvi. »Diamanti se delajo pod pritiskom,« je sklenil Fak.

