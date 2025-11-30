Slovenec navdušuje na Finskem: Nihče ni pričakoval, da bo prav on ...

Ko je 22-letni slovenski hokejist Matic Török letos poleti iz kluba KooKoo prestopil k Ilvesu, na Finskem nihče ni pričakoval, da bo prav on na začetku sezone postal najboljši strelec moštva iz Tampereja. A njegov vzpon – kakor so zapisali v časniku Ilta Sanomat – ni naključje. Zgodba o nadarjenem Slovencu, ki že šesto leto živi in igra v deželi tisočerih jezer, je tudi zgodba o dveh državah, ki se razlikujeta skoraj v vsem, kar oblikuje mladega športnika.

Török se je na sever Evrope preselil leta 2019, ko je imel komaj 16 let. Razlog je bil preprost: v Sloveniji ni videl realne poti do vrhunskega hokeja. »Hotel sem postati vrhunski igralec. V Sloveniji bi bil napredek veliko težji,« je pojasnil Török. Izbiral je med dvema finskima kluboma, KooKoo in Ässät. Za Kouvolo se je odločil tudi zato, ker je tam kot trener deloval Lovro Bajc, ki ga je poznal iz slovenske reprezentance do 20 let.

V Sloveniji mora obetavni hokejist iskati pot v tujino, na Finskem pa je profesionalna infrastruktura del vsakdana – od mladinskih programov do sodobnih aren in hokejske kulture, ki je v državi skoraj nacionalna identiteta. »Zima je na Finskem hladnejša, ampak na mraz se navadiš. Večji šok je bila tema. Ko decembra zaključiš jutranji trening, imaš na voljo le nekaj ur svetlobe, nato te v dvorano spet pospremi tema,« je pripomnil slovenski reprezentant.

Finščina je trd oreh

Na Finskem že sredi novembra ljudje nosijo smučke kar po ulicah – prizor, ki bi bil v Ljubljani skoraj eksotičen. »Prvič me je presenetilo, ko sem videl ljudi, ki so kar po mestu tekli na smučeh. Česa takega v Sloveniji še nisem doživel,« je dejal Török in glede (finske) hrane dodal, da je naravnost zaljubljen v lososovo juho.

»Na Finskem najbolj pogrešam svoje najljubše jedi, predvsem čevapčiče. Tega okusa na Finskem ni. Tudi kebab je doma veliko boljši,« je poudaril napadalec Ilvesa. Slovenija mu ponuja toplino – dobesedno in metaforično, Finska pa strukturo, red in vrhunsko športno okolje.

Čeprav je na Finskem že šest let, priznava, da je finščina trd oreh. »Ogromno razumem, ko ljudje govorijo. Ampak govorjenje je težko, pisanje pa skoraj nemogoče,« je priznal in med najbolj priljubljenimi besedami izpostavil kiitos (hvala) in hyvä (dobro). Slovenec v finskem vsakdanu najde svoj minimalizem.

Kar zadeva savnanje, pa je Matic pribil, da je izkušnja iz domovine povsem neprimerljiva s tisto na Finskem. »Ko sem prišel v Kouvolo, je postala savna ena mojih najljubših stvari. Po njej rad skočim še v hladno vodo,« je še dejal Török, ki je v tej sezoni elitne finske lige na 25 tekmah zbral že 21 točk za deset golov in enajst podaj.