Zimski športi

Slovenija daleč pred Američani in Kitajci

Slovenska zimska športna odprava je na olimpijskih igrah v Milanu in Cortini zaostaja le za zimsko športno velesilo Norveška
Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika in Domen Prevc so Sloveniji prinesli prvo zlato na olimpijskih igrah v Milanu in Cortini. FOTO: Matej Družnik/Delo
Galerija
Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika in Domen Prevc so Sloveniji prinesli prvo zlato na olimpijskih igrah v Milanu in Cortini. FOTO: Matej Družnik/Delo
Š. R., STA
15. 2. 2026 | 22:56
2:49
A+A-

Slovenska zimska športna odprava je teden dni pred koncem zimskih olimpijskih iger v Milanu in Cortini osvojili štiri kolajne, od tega dve zlati, eno srebrno in eno bronasto. Trenutna jo to uvršča na visoko drugo mesto po uspešnosti glede na število prebivalcev, pred njo je le Norveška.

Štiri osvojene slovenske kolajne v režiji slovenske reprezentance v smučarski skokih – zlato so osvojili Nika Prevc, Nika Vodan, Domen Prevc in Anže Lanišek na mešani ekipni tekmi ter Domen Prevc na posamični na veliki skakalnici, medtem ko je njegova sestra Nika osvojila srebrno na srednji ter bron na veliki skakalnici – pomeni eno kolajno na 530.000 prebivalcev.

Po tem izračunu je na letošnjih igrah pred Slovenijo le zimska športna velesila Norveška, ki je v dosedanjem delu športnih iger v Italiji osvojila 26 odličij oziroma eno na 210.000 prebivalcev.

Na tretjem mestu je Avstrija (eno odličje na 710.000 prebivalcev), sledijo pa Latvija (930.000), Švedska (960.000), Švica (milijon), Nizozemska (1,6 milijona), Finska (1,9 milijona), Nova Zelandija in Italija (obe po 2,7 milijona), Bolgarija (3,2 milijona), Francija (4,6 milijona), ...

Na 25. zimskih olimpijskih igrah je doslej skupno 25 držav osvojilo vsaj po eno odličje. Od športnih velesil so ZDA s 17 odličji na 17. mestu oziroma eno na 20 milijonov prebivalcev, na zadnjem mestu pa je Kitajska s štirimi odličji oziroma eno na 350 milijonov prebivalcev.

Trenutni slovenski izkupiček na igrah v Milanu in Cortini je tretji najboljši v zgodovini slovenskega športa na dosedanjih desetih zimskih olimpijskih igrah.

Slovenija je največ odličij osvojila v Sočiju 2014. Tedaj so se slovenske športnice in športniki vrnili s kar osmimi kolajnami oziroma eno na 250.000 prebivalcev, pred štirimi leti v Pekingu pa so v domovino prinesli sedem medalj oziroma eno na 296.991 prebivalcev.

Slovenija na svojih premiernih zimskih igrah v Albertvillu 1992 ni osvojila nobene kolajne, brez tovrstnega plena pa je ostala tudi na igrah v Naganu 1998 in Torinu 2006. V Lillehammerju 1994 in Vancouvru 2006 je osvojila po tri, v Pyeongchang 2018 dve, v Salt Lake Cityju 2002 pa eno.

Photo
Smučarski skoki
Smučarski skoki

Nika Prevc zaokrožila zbirko olimpijskih kolajn: Nisem vedela, da bo tako težko

Slovenska šampionka je na veliki napravi v Predazzu zaostala le za Norvežankama. Po prvi seriji je bila peta. Nika Vodan deveta, Maja Kovačič 19.
Miha Šimnovec 15. 2. 2026 | 18:00
Preberite več
Photo
Smučarski skoki
Smučarski skoki

Domen Prevc je olimpijski prvak: Občutek imam, da gledam film o dečku Domnu

V slovenskem zastopstvu se veselijo druge zlate lovorike na teh OI. Domenator je v finalu preskočil Japonca Ren Nikaida in navijače poslal v ekstazo.
Miha Šimnovec 14. 2. 2026 | 17:47
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
OI 2026
OI 2026

Slovenskega trenerja so zaradi težav z alkoholom poslali iz Predazza domov

Vodilni možje v finskem olimpijskem komiteju so iz reprezentance v Italiji izključili Igorja Medveda.
S prizorišča:Miha Šimnovec 12. 2. 2026 | 11:13
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Kongres Uefe

V Bruslju prvič doslej prekinili govor Čeferina

Jubilejni 50. kongres Evropske nogometne zveze v Bruslju je zaznamoval tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin s svojim nagovorom.
S prizorišča:Jernej Suhadolnik 12. 2. 2026 | 13:17
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Upokojenci

Pokojnine neuradno za skoraj pet odstotkov višje

Dokončni podatki za izračun bodo znani v ponedeljek. Danes ekonomsko-socialni svet o prispevkih za espeje.
Barbara Hočevar 13. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Tresel se je, postalo mu je vroče in tudi vrtelo se mu je malo

Domen Prevc na veliki napravi v Predazzu še bolj izraziti favorit. Na treningu navdušil z najdaljšim skokom. Lov na zlatega orla lažji kot na lovoriko na OI.
S prizorišča:Miha Šimnovec 13. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo
Gradbeništvo

Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo
Gradbeništvo

Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo
Gradbeništvo

Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Konferenca Javne investicije

Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
Preberite več

Šport  |  Zimski športi
Tik pod vrhom

Slovenija daleč pred Američani in Kitajci

Slovenska zimska športna odprava je na olimpijskih igrah v Milanu in Cortini zaostaja le za zimsko športno velesilo Norveška
15. 2. 2026 | 22:56
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Domači trg

Močni temelji, zadržano vrednotenje

Če NLB Skupina nadaljuje organsko rast in disciplinirano dividendno politiko, bo knjigovodska vrednost rasla naprej.
15. 2. 2026 | 20:24
Preberite več
