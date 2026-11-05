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Zimski športi

Risi so se v zadnji tretjini strgali z verige in premagali Madžarsko

Slovenski hokejisti so s tekmo proti Madžarski začeli z nastopi v ligi narodov. Čeprav od začetka ni kazalo dobro, so se vrnili in dosegli lepo zmago.
Takole so se slovenski hokejisti pripravljali pred potjo na tekmovanja lige narodov. FOTO: Leon Vidic/Delo
Galerija
Takole so se slovenski hokejisti pripravljali pred potjo na tekmovanja lige narodov. FOTO: Leon Vidic/Delo
M. Ru., STA
5. 11. 2026 | 18:25
5. 11. 2026 | 18:26
2:57
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Slovenska hokejska reprezentanca je na prvi tekmi prvega turnirja evropskega pokala narodov v Amiensu premagala Madžarsko s 5:2 (1:2, 1:0, 3:0). Izbrance Eda Terglava nova preizkušnja čaka v petek ob 20. uri z domačini Francozi. Za konec turnirja bodo v soboto ob 15. uri igrali še z Norvežani.

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Tudi zaradi poškodb pomlajena slovenska hokejska zasedba je turnir v dvorani Coliseum v Amiensu vzela kot priložnost za dokazovanje tistih, ki se želijo prebiti v člansko vrsto. Začela pa ga je z zmago nad Madžari, potem ko se je vrnila po hitrem zaostanku z 0:2 in dvoboj v svoj prid odločila v zadnji tretjini.

V prvi tretjini so Madžari v šesti minuti dosegli dva gola, prvega je ob igri z igralcem več dosegel Bence Horvath, vsega pol minute pozneje pa je ob izenačenih močeh na ledu slovensko mrežo zatresel še Gabor Tornyai. Toda Slovenci so se še v prvi tretjini vrnili v igro. V 15. minuti je številčno premoč kronal napadalec Žan Jezovšek in postavil izid prvega dela.

Po slabih treh minutah druge tretjine je slovenska zasedba izid poravnala, med strelce se je vpisal branilec Jan Ćosić. Ekipi sta s tem izidom šli tudi v zadnji del igre, v tem pa je najprej Matic Török v 53. minuti zadel za popoln preobrat, na 4:2 pa je minuto in pol pozneje povišal še en napadalec slovenske zasedbe Borna Kopač.

Zmagovalca je dokončno odločil gol Nika Christiana Petroviča v 57. minuti. Slovenijo v Franciji zastopajo vratarja Jon Dukarič in Žan Us, branilci Aljoša Crnović, Miha Oblak, Rožle Bohinc, Jan Ćosić, Tit Smolnikar, Ožbe Šlibar in Aljaž Zupančič ter napadalci Žan Jezovšek, Nejc Burgar, David Baloh, Maks Bukovec, Mai Crnkić, Luka Gomboc, Borna Kopač, Rok Macuh, Žiga Mehle, Nik Christian Petrovič, Žan Špari Leben, Matic Török in Anže Žeželj.

Novo tekmovanje

Evropski pokal narodov sicer je novo reprezentančno tekmovanje pod okriljem Mednarodne hokejske zveze (IIHF), ki je nadomestilo dosedanje prijateljske turnirje med reprezentančnimi premori. Moštvom omogoča rednejše medsebojne obračune in pripravo na svetovna prvenstva. Slovenci v Franciji nastopajo s pomlajeno zasedbo, v kateri priložnost dobivajo tudi nekateri mlajši reprezentanti.

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Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

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