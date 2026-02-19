  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
PREMIUM   D+   |   Zimski športi

Slovenija mora obdržati sloves v zimskem športu

Pred zadnjim koncem tedna na OI smo se v Cortini d'Ampezzo pogovarjali z Blažem Perkom, vodjo slovenske reprezentance.
Blaž Perko ob koncu iger ne skriva zadovoljstva, ker vidnejših logističnih težav ni bilo. FOTO: Matej Družnik/Delo
Galerija
Blaž Perko ob koncu iger ne skriva zadovoljstva, ker vidnejših logističnih težav ni bilo. FOTO: Matej Družnik/Delo
Siniša Uroševič
19. 2. 2026 | 15:00
A+A-

Pred navzočimi na zimskih olimpijskih igrah Milano-Cortina 2026 je tretji in obenem zadnji konec tedna. Zbirajo se vtisi, seveda so najbolj zadovoljni tisti, ki so tu uresničevali tekmovalne cilje. Slovenski tabor je blestel v skakalnem Predazzu, na drugih prizoriščih je bil večinoma daleč od najboljših. O vsem skupaj kot tudi zapleteni logistiki zaradi razpršenosti prizorišč smo se pogovarjali z Blažem Perkom, vodjo slovenske reprezentance na teh igrah.

Olimpijske igre so bile tokrat v naši soseščini, torej ni bilo dolgih in včasih prav zahtevnih potovanj, kot denimo pred štirimi leti sredi pandemije na Kitajsko ali še prej denimo v Južno Korejo. Kako ste iz logističnega zornega kota videli letošnjo Italijo?

Zaradi izjemne razpršenosti posameznih tekmovalnih prizorišč so bile to nenavadne igre, toda tekmovalci tega pravzaprav niso občutili. Imeli so dobre razmere. Glede njihovega podpornega osebja in gostov Olimpijskega komiteja Slovenije pa je bilo drugače. Ko nas je obiskala predsednica države Nataša Pirc Musar, je prebila deset ur v avtu, saj je šla iz Ljubljane v Anterselvo, nato v Predazzo. kjer so bile skakalne tekme pozno zvečer, sledilo je še slavje ob našem uspehu in po vsem tem se je preselila v Cortino d'Ampezzo, kjer je tudi Slovenska hiša. Ne pozabimo, da sta bila na zadnjem delu te poti dva visokogorska prelaza, zdaj seveda v zimskih razmerah.

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Zimski športi
Milano-Cortina 2026

Bobinac pred OI razkriva: slovenski šport v najboljši finančni kondiciji doslej

Franjo Bobinac, predsednik OKS, v posebnem pogovoru za Delo ob začetku olimpijskih iger o slovenskih željah in utripu dogodka.
Siniša Uroševič 6. 2. 2026 | 18:30
Preberite več
Šport  |  Drugo
OKS

Skoraj 65 milijonov evrov za slovenski šport, na seji tudi o zapletu v vaterpolu

Jani Dvoršak, direktor SLOADO: Nam primerljive organizacije v Evropi imajo do 18 zaposlenih, mi imamo tri prekarce in direktorja.
8. 12. 2025 | 18:26
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Šampionka v novi vlogi

Tina Maze se vrača na olimpijske igre

V Cortini d'Ampezzo bo slovensko reprezentanco kot ambasadorka zastopala dvakratna olimpijska prvakinja.
26. 11. 2025 | 13:12
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Markeš: Logar se lahko izkaže za največjo prevaro teh volitev

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta tokrat govorila o prihajajočih volitvah in njihovih akterjih.
18. 2. 2026 | 18:21
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Kemična tveganja

Nov odpoklic izdelkov v Sparu, Eurospinu in Jagru

V prašičjem mesu madžarskega proizvajalca so odkrili prekoračeno mejno vrednost perfluoroheksansulfonske kisline in perfluorooktansufonske kisline.
18. 2. 2026 | 19:45
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Devin

Z Rilkejeve poti padla 20 metrov v globino, grmičevje preprečilo še globlji padec

Če ne bi pristala na skalnati polici pod potjo, bi zgrmela še 40 metrov nižje.
17. 2. 2026 | 18:23
Preberite več
Premium
Magazin  |  Potovanja
Lastovo

V sredo zjutraj vsi, ki ne živijo na otoku, odidejo

Lastovo od treh kraljev do pepelnične srede živi drugačen ritem kakor sicer v letu, ko ga imajo zase le domačini in izseljenci.
18. 2. 2026 | 07:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Metoda, ki bolečine v hrbtenici rešuje pri vzroku

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 10:31
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
TUJI TRGI

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:36
Preberite več
Promo
Šport  |  Zimski športi
Vredno branja

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Delo 13. 2. 2026 | 08:53
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Ko čas znova postane vrednota

Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
Promo Delo 13. 2. 2026 | 14:02
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Konferenca Javne investicije

Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
Preberite več

Več iz teme

olimpijske igreMilano-Cortina 2026Blaž PerkoOlimpijski komite Slovenije

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Premium
Novice  |  Svet
Kongres CDU

Merz bi ukinil anonimnost na spletu

Kancler Merz gre po drugi mandat na čelu CDU; v razpravi nov politični program in tudi socialna omrežja.
Barbara Zimic 19. 2. 2026 | 15:10
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Milano-Cortina 2026

Slovenija mora obdržati sloves v zimskem športu

Pred zadnjim koncem tedna na OI smo se v Cortini d'Ampezzo pogovarjali z Blažem Perkom, vodjo slovenske reprezentance.
S prizorišča:Siniša Uroševič 19. 2. 2026 | 15:00
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Supermoč: dr. Igor Mekjavič in skrivnosti telesa v ekstremu

V novi epizodi podkasta Supermoč gostimo dr. Igorja Mekjaviča, vodjo Laboratorija za vesoljsko fiziologijo na Inštitut Jožef Stefan, ki deluje v Planica. Pogovor nas popelje tja, kjer znanost preverja meje človeškega telesa.
Petra Kovič 19. 2. 2026 | 15:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Odlični Jan Oblak ni kriv, da sta med elito le dva slabša od Atletica

Diego Simeone je bil po remiju kritičen do igre varovancev, Koke še verjame v zasuk. Kljub trem golom v mreži Jan Oblak med najbolje ocenjenimi na igrišču.
Nejc Grilc 19. 2. 2026 | 14:30
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Veleposlaniki

Stroka zavrača »trmasto vztrajanje« predsednice republike

Nekdanji zunanji minister Ivo Vajgl: Kandidatka za veleposlanico v Zagrebu Ksenija Škrilec ima pravico do »trmastega vztrajanja« za veleposlaniški položaj.
Uroš Esih 19. 2. 2026 | 14:09
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Supermoč: dr. Igor Mekjavič in skrivnosti telesa v ekstremu

V novi epizodi podkasta Supermoč gostimo dr. Igorja Mekjaviča, vodjo Laboratorija za vesoljsko fiziologijo na Inštitut Jožef Stefan, ki deluje v Planica. Pogovor nas popelje tja, kjer znanost preverja meje človeškega telesa.
Petra Kovič 19. 2. 2026 | 15:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Odlični Jan Oblak ni kriv, da sta med elito le dva slabša od Atletica

Diego Simeone je bil po remiju kritičen do igre varovancev, Koke še verjame v zasuk. Kljub trem golom v mreži Jan Oblak med najbolje ocenjenimi na igrišču.
Nejc Grilc 19. 2. 2026 | 14:30
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Veleposlaniki

Stroka zavrača »trmasto vztrajanje« predsednice republike

Nekdanji zunanji minister Ivo Vajgl: Kandidatka za veleposlanico v Zagrebu Ksenija Škrilec ima pravico do »trmastega vztrajanja« za veleposlaniški položaj.
Uroš Esih 19. 2. 2026 | 14:09
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:18
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 09:35
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Želite biti med prvimi?

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
Promo Delo 1. 2. 2026 | 09:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 08:36
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
Promo Delo 1. 2. 2026 | 13:59
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Omoda 5 SHS-H, hibridni SUV z dosegom do 1000 km

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Delo 17. 2. 2026 | 15:30
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo