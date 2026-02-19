Slovenija mora obdržati sloves v zimskem športu

Pred navzočimi na zimskih olimpijskih igrah Milano-Cortina 2026 je tretji in obenem zadnji konec tedna. Zbirajo se vtisi, seveda so najbolj zadovoljni tisti, ki so tu uresničevali tekmovalne cilje. Slovenski tabor je blestel v skakalnem Predazzu, na drugih prizoriščih je bil večinoma daleč od najboljših. O vsem skupaj kot tudi zapleteni logistiki zaradi razpršenosti prizorišč smo se pogovarjali z Blažem Perkom, vodjo slovenske reprezentance na teh igrah.

Olimpijske igre so bile tokrat v naši soseščini, torej ni bilo dolgih in včasih prav zahtevnih potovanj, kot denimo pred štirimi leti sredi pandemije na Kitajsko ali še prej denimo v Južno Korejo. Kako ste iz logističnega zornega kota videli letošnjo Italijo?

Zaradi izjemne razpršenosti posameznih tekmovalnih prizorišč so bile to nenavadne igre, toda tekmovalci tega pravzaprav niso občutili. Imeli so dobre razmere. Glede njihovega podpornega osebja in gostov Olimpijskega komiteja Slovenije pa je bilo drugače. Ko nas je obiskala predsednica države Nataša Pirc Musar, je prebila deset ur v avtu, saj je šla iz Ljubljane v Anterselvo, nato v Predazzo. kjer so bile skakalne tekme pozno zvečer, sledilo je še slavje ob našem uspehu in po vsem tem se je preselila v Cortino d'Ampezzo, kjer je tudi Slovenska hiša. Ne pozabimo, da sta bila na zadnjem delu te poti dva visokogorska prelaza, zdaj seveda v zimskih razmerah.