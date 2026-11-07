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Slovenija o Rusiji v decembrskih dneh

Pol leta pred začetkom SP v hokeju se je zakuhalo okrog napovedane vrnitve Rusov in najbrž tudi Belorusov. Pri HZS še niso sprejeli uradnega mnenja.
Slovenija se je z Rusijo pomerila tako na olimpijskem turnirju v Sočiju 2014 kot tudi štiri leta pozneje v Pjongčangu. FOTO: dokumentacija Dela
Galerija
Slovenija se je z Rusijo pomerila tako na olimpijskem turnirju v Sočiju 2014 kot tudi štiri leta pozneje v Pjongčangu. FOTO: dokumentacija Dela
Siniša Uroševič
7. 11. 2026 | 15:45
2:56
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Čeprav še več kot pol leta loči reprezentance v elitni skupini svetovnega hokeja, v kateri je tudi slovenska izbrana vrsta, do naslednjega velikega tekmovanja – svetovnega prvenstva v Nemčiji –, je v zadnjih dneh veliko pozornosti pritegnila odobritev ruske pritožbe na Mednarodno športno sodišče (CAS) glede (ne)navzočnosti športnikov iz Rusije na svetovni sceni. Omenjena inštitucija je navzlic nadaljevanju vojne v Ukrajini, ki jo je z vdorom na ozemlje te države v februarju 2022 začela ruska armada, prižgala zeleno luč za vrnitev vseh posameznikov in reprezentanc iz Ruske federacije na svetovno športno sceno.

Za začetek pa se je zakuhalo predvsem v hokejskih krogih, saj sta skupini za prvenstvo v dveh nemških mestih, Düsseldorfu in Mannheimu, v slednjem bo igrala uvodni del tekmovanja Slovenija, že določeni, prireditelji prodajajo vstopnice, številni so že rezervirali letalske in železniške vozovnice, tako posamezniki kot turistične agencije pa namestitve v omenjenih mestih.

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držav je napovedalo bojkot prvenstva ali vsaj tekme z Rusijo, če bo ta navzoča v Nemčiji: Češka, Danska, Finska, Švedska, Norveška, Latvija in Avstrija

Vrnitev ruske, in najbrž tudi beloruske, reprezentance, bi botrovala popolni zmedi, obenem tudi ne bi bilo jasno, namesto koga bi ti dve moštvi nastopili v elitnem razredu, za katerega sta si na zadnjem prvenstvu druge kakovostne skupine vizuma priborila Kazahstan in Ukrajina.

Sedem držav je že napovedalo bojkot tekmovanja, če bo tam igrala ruska reprezentanca, to so: Češka, Danska, Finska, Švedska, Norveška, Latvija in Avstrija. Negativno so se o vrnitvi Rusije na svetovno prvenstvo izrekle Kanada, Ukrajina, Nemčija, Francija, Poljska in Velika Britanija, nevtralno mnenje pa so zaenkrat razgrnili iz hokejskih zvez Slovaške, Švice in Kazahstana.

Predsednik Hokejske zveze Slovenije je napovedal zanimiv sestanek predsedstva. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Predsednik Hokejske zveze Slovenije je napovedal zanimiv sestanek predsedstva. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

In kakšen je slovenski pogled? Pri naši zvezi, podobno kot na Madžarskem ter v ZDA, zaenkrat še niso podali uradnega mnenja, nam je pa Matjaž Rakovec, predsednik HZS in na prihajajočih lokalnih volitvah kandidat za novi mandat kranjskega župana, dejal: »Zaenkrat se glede vrnitve ruskih hokejistov še nismo izrekli, bomo pa o tem govorili na naši decembrski seji predsedstva zveze in bržčas takrat objavili naše mnenje.«

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NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

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