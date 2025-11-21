Slovenski skakalci v drugi seriji napadajo Japonce

Slovenski smučarski skakalci so po prvi seriji mešane ekipne tekme v Lillehammerju na drugem mestu. Vodijo Japonci, ki so imeli po treh nastopih že zelo visoko prednost, a jo je Domen Prevc z imenitnim skokom korenito zmanjšal. Slovenija zdaj po polovici tekmovanja zaostaja 15,4 točke.

Domen Prevc v prvi seriji nadoknadil zaostanek

Prva je z nastopom v prvi seriji opravila Nika Prevc, ki je z 123,5 metra Slovenijo popeljala na tretje mesto, Japonska pa je z razpoloženo Nozomi Marujama vodila že z enajstimi točkami prednosti pred našo reprezentanco. Med skakalci je prvi nastopil Timi Zajc, ki je pristal pri odličnih 134,0 m. Pol metra daljši je bil Ren Nikaido, ki je prednost Japoncev povišal na 13,8 točke.

Nika Vodan ni uspela znižati zaostanka za Japonci, s 125 m je proti Juki Ito izgubila precej točk, a je našo ekipo obdržala na drugem mestu. Med zadnjimi nastopi skakalcev v prvi seriji je tekmo prekinil premočan veter, a to ni ustavilo Domna Prevca, ki je v težkih razmerah skočil izjemnih 137 metrov in tako močno zmanjšal zaostanek za Japonsko.

Odličen drugi skok Nike Prevc

Izvrstno je v drugi seriji nastopila Nika Prevc, ki je skočila 136,5 m. Nozomi Marujama ni bila tako uspešna, zaradi slabšega doskoka je Slovenija zaostajala le še 1,4 točke. V zelo slabih razmerah je Timi Zajc v drugo poletel 127 m, prav enako razdaljo pa je vknjižil tudi Ren Nikaido. Prednost Japoncev se je povišala na 2,4 točke.

Naši so bili odlični že na treningih. Domen Prevc je prvega sicer izpustil, a je na drugem končal kot prvi. Njegova mlajša sestra Nika Prevc je bila tretja in četrta, v ekipo pa sta selektorja Jurij Tepeš in Robert Hrgota uvrstila še Niko Vodan in Timija Zajca, ki je bil na obeh treningih boljši od Anžeta Laniška.