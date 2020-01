Slovenijo bo v finalu na Rogli predstavljal Mastnak 

V izločilnih bojih paralelnega veleslaloma za svetovni pokal deskarjev na snegu na Rogli bo od Slovencev nastopil le Tim Mastnak. Ta je v kvalifikacijah zasedel osmo mesto.



Najhitrejši je bil Italijan Roland Fischnaller, v ženski konkurenci pa Čehinja Ester Ledecka.



Od Slovencev so v moški konkurenci v kvalifikacijah izpadli Rok Marguč na 17. mestu, Žan Košir na 20. in Jernej Glavan, ki se ni uvrstil v drugo vožnjo. V ženski konkurenci je Gloria Kotnik zasedla 31. mesto kvalifikacij, Sara Goltes pa se ni prebila v drugo vožnjo.



Izločilni boji so na sporedu ob 13. uri.