Slovenka največji navdih za japonsko zvezdnico

Novopečena norveška olimpijska prvakinja Anna Odine Strøm in bronasta Japonka Nozomi Marujama sta na srednji napravi v Predazzu, na kateri se je z drugim mestom izkazala Nika Prevc, kolajni osvojili, potem ko sta se v svetovni vrh vrnili po hudih kolenskih poškodbah.

»Če pomislim na to, da sem se še pred dobrima dvema letoma na novo učila hoditi, skoraj ne morem verjeti, da imam zdaj okrog vratu zlato kolajno z olimpijskih iger,« se je 27-letna Norvežanka v trenutkih svojega največjega uspeha spomnila na najtežje obdobje na svoji dosedanji športni poti – na grd padec decembra 2023 v Engelbergu.

Olimpijska prvakinja Anna Odine Strøm (na sredini) in bronasta Nozomi Marujama (desno) sta na srednji skakalnici v Predazzu osvojili kolajni in se vrnili v svetovni vrh po hudih poškodbah. FOTO: Anne-christine Poujoulat/AFP

Še hujšo poškodbo je imela Marujama, ki je zaradi okrevanja izpustila prejšnje zimske olimpijske igre v Pekingu. »Podobno poškodbo kolena je imela tudi Urša Bogataj (zdaj Križnar), ki se je v blestečem slogu vrnila na skakalnice (konec leta 2019 si je pri padcu v Planici strgala prednjo križno vez – op. p.) in nato pred štirimi leti osvojila naslov olimpijske prvakinje. To mi je dalo moč, da sem tudi sama verjela v uspešno vrnitev,« je 27-letna Japonka razkrila, od kod oziroma od koga je med dolgotrajnim okrevanjem črpala navdih.