Slovenke druge na ekipni tekmi, zmaga Avstrijkam

Dobro je skočila tudi Špela Rogelj. FOTO: Jože Suhadolnik

Slovenske smučarske skakalke so zasedle drugo mesto na današnji ekipni tekmi svetovnega pokala na Ljubnem ob Savinji, kjer se je za finale zbralo 8000 gledalcev. Slovenke v postaviin, vodilne po prvi seriji, so zbrale 1005,1 točke. Po ogorčenem boju so zmagale Avstrijke s 1008,7 točke.Slovenske smučarske skakalke so z današnjim drugim mestom ponovile lanski uspeh na Ljubnem, čeprav so bile letos precej bližje zmage. Vodile so tudi po polovici tekmovanja, na koncu pa za malo zaostale za prvimi favoritinjami Avstrijkami.Slednje so na krilih najboljše skakalke svetovnega pokala, ki je nastopila povsem zadnja, za dobre tri točke in pol ugnale domačinke, tretje so bile Norvežanke (960,2) na čelu z olimpijsko prvakinjoLetos je Ljubno za Slovenke v sezoni brez olimpijskih iger ali svetovnega prvenstva seveda glavni cilj sezone.Današnji ekipni tekmi v nedeljo sledi še posamična. Skakalke so v petek zaradi premočnega vetra sicer ostale brez treninga in kvalifikacij, slednje bodo izpeljali v nedeljo neposredno pred posamični tekmo.Poleg najboljših dveh Slovenk v svetovnem pokalu Eme Klinec in Nike Križnar, ki sta obe v "top 10", bodo za Slovenijo v nedeljskih kvalifikacijah nastopile še Špela Rogelj, Katra Komar, Jerneja Brecl, Maja Vtič, Jerneja Repinc Zupančič, Katja Markuta in Pia Mazi.