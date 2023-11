Slovenke še pred končnim razpletom končale prvo slalomsko tekmo

Slovakinja Petra Vlhova, tudi najhitrejši na prvi progi, je zmagovalka prvega slaloma za svetovni pokal alpskih smučark v Leviju na Finskem. Na Črni progi se ji je najbolj približala Nemka Lena Dürr (+1,41). Obe najboljši Slovenki Ana Bucik in Andreja Slokar sta odstopili. Neja Dvornik je finale na 31. mestu zgrešila za sedem stotink sekunde.

Najboljša slalomistka minule zime Američanka Mikaela Shiffrin (+1,70), šestkratna zmagovalka slalomov v Leviju,, je bil četrta, na zmagovalni osder se je uvrstila še Avstrijka Katharina Liensberger (+1,55).

Vlhova, ki je odsmučala drugo progo sijajno, se je po številu zmag v Leviju izenačila s Shiffrin, obe imata po šest slalomskih zmag na finskem prizorišču. Vlhova je osvojila jubilejno 20 slalomsko zmago v svetovnem pokalu.

Slokar, ki je zaradi poškodbe kolena izpustila celotno minulo sezono, se prvi slalom sezone ni izšel po načrtih. Ajdovka, nastopila je s startno številko 12, je po napaki tik pred ciljem pristala v snegu ter ostala brez še ene vožnje in prvih točk v novi sezoni.

Slokar se ni posrečil že prvi ženski veleslalom sezone v Söldnu, ko se prav tako ni uvrstila v finalno vožnjo.

S številko 15 se je po progi pognala Bucik, ki pa je šla po poti kolegice, s katero skupaj trenirata. Bucik je zajela količek in padla ter obležala na snegu. Veleslalom v Söldnu ji je veliko bolje uspel, z 11. mestom je vpisala najboljši dosežek na tej tekmi.

Primorski dvojec Andreja Slokar, Ana Bucik (desno) bo prvo slalomske preizkušnje sezone poskušal čimprej pozabiti. FOTO: Instagram

Nika Tomšič prismučala do cilja

Slovenska ženska ekipa za tehnični disciplini je pred novo sezono doživela kadrovske spremembe. Sergej Poljšak se je pridružil moški ekipi za slalom, medtem ko je glavni trener ženske ekipe za tehnični disciplini postal Grega Koštomaj, ki je bil pred tem glavni trener moške ekipe za hitri disciplini.

Na startu prvega ženskega slaloma sezone so bile štiri Slovenke. S startno številko 32 se je po progi pognala Dvornik, ki je za razliko od izkušenejših Bucik in Slokar prvo vožnjo prevozila od starta do cilja. Njen zaostanek 2,98 sekunde je pomenil, da je bila ob prihodu v cilj 25. Do konca je nato izpadla iz trideseterice ter za las na 31. mestu zapravila še eno vožnjo.

Na startu je bilo kar 85 tekmovalk. S številko 78 je nastopila četrta Slovenka, članica ekipe za evropski pokal Nika Tomšič, ki je uspešno končala prvo vožnjo, a je bil njen zaostanek 5,28 sekunde (56.) prevelik za še en nastop.

Druga vožnja brez slovenskega pridiha v finalu se bo začela ob 13. uri.

V Leviju bo v nedeljo na sporedu še en ženski slalom.