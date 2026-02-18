  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Zimski športi

Slovenke v stranski vlogi, finalistka le Ana Bucik Jogan

Američanka Michaela Shiffrin je bila na prvi progi slalomske tekme v Cortini d'Ampezzo daleč najhitrejša. Goričanka je zaostala za skoraj tri sekunde
Mikaela Shiffrin je na dobri poti do svoje četrte zlate kolajne na olimpijskih igrah. FOTO: Tiziana Fabi/AFP
Galerija
Mikaela Shiffrin je na dobri poti do svoje četrte zlate kolajne na olimpijskih igrah. FOTO: Tiziana Fabi/AFP
Š. R., STA
18. 2. 2026 | 12:05
18. 2. 2026 | 12:07
A+A-

Američanka Michaela Shiffrin, ena najboljših alpskih smučark vseh časov, je po razočaranjih v ekipni kombinaciji in veleslalomu vendarle na poti, da ne ponovi Pekinga in ostane brez olimpijske kolajne. Zmagovalka sedmih od osmih letošnjih slalomov v svetovnem pokalu po prvi vožnji v tej disciplini v Cortini d'Ampezzo namreč zanesljivo vodi.

Na razmeroma lahki postavitvi na položni progi, ta je imela le eno past, si je priborila 82 stotink sekunde prednosti pred Nemko Leno Dürr, ki bo imela v drugi progi priložnost, da popravi napako iz veleslaloma, v katerem je prav tako imela odlično izhodišče po prvi vožnji. Tudi v nedeljo je bila po polovici tekme na drugem mestu.

Razlike od drugega mesta nazaj so zelo majhne. Največje presenečenje prve vožnje, mlada Švedinja Cornelia Öhlund zaostaja točno sekundo, Švicarka Camile Rast, edina, ki je na letošnjih slalomih premagala Shiffrin, zmagala je v Kranjski gori, sekundo in pet stotink, peto mesto pa si z zaostankom sekunde in 16 stotink delita Švicarka Wendy Holdener in Švedinja Anna Swenn Larsson. V dobrem položaju za napad sta nato še tudi Albanka Lara Colturi in Nemka Emma Aicher.

Ana Bucik Jogan ni ujela ritma na prvi progi slalomske olimpijske preizkušnje. FOTO: Lisi Niesner/Reuters
Ana Bucik Jogan ni ujela ritma na prvi progi slalomske olimpijske preizkušnje. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Slovenke so nastopile povprečno. Ana Bucik s številko 26 je, ko je prišla v cilj prehitela le branilko naslova Slovakinjo Petro Vlhovo, ki se je na tekme vrnila po skoraj dveh letih premora, in Američanko Paulo Moltzan, ki je s startno številko 2 storila veliko Napako. Bucik je dosegla 27. čas, za najhitrejšo je zaostala dve sekundi in 76 stotink.

»Nisem najbolj zadovoljna. Proga zahteva visok ritem, jaz ga v zgornjem delu nisem imela. Upam, da bom z boljšo startno številko v drugem lahko kaj popravila,« je za TV Slovenija dejala Bucik.

Podobno nezadovoljstvo s predstavo so v svojih izjavah izrazile tudi druge Slovenke. Nika Tomšič je zaostala tri sekunde in dve desetinki in zaseda 34. mesto, Caterina Sinigoi je z zaostankom 3,68 sekunde na 38., Lila Lapanja pa z zaostankom 4,78 pa na 44. mestu.

Shiffrin, ki na dosedanjih olimpijskih nastopih ni prevladovala na tak način kot na drugih tekmovanjih, lovi svojo četrto olimpijsko kolajno. V Sočiju 2014 je zmagala v slalomu, v Pjongčangu pa je zmagala v veleslalomu in bila druga v alpski kombinaciji.

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Zadnje dejanje Ane Bucik: Klepet ob kavi kot nalašč za sprostitev

Z Ano Bucik Jogan smo se v Slovenski hiši na OI pogovarjali pred njeno današnjo zadnjo tekmo na velikem tekmovanju.
Siniša Uroševič 18. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Milano Cortina

Danes na olimpijskih igrah (18. februar): v boj tudi Ana in Anamarija

Milano Cortina 2026: v alpskem smučanju na vrsti ženski slalom, na katerem bodo tekmovale tudi Ana Bucik Jogan, Nika Tomšič, Lila Lapanja in Caterina Sinigoi.
18. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
OI 2026

Shiffrinova zapravila kolajno: To se moram naučiti

Avstrijski smučarki Ariane Rädler in Katharina Huber sta olimpijski prvakinji v kombinaciji dvojic. Mikaela Shiffrin je zapravila prednost po smukaškem delu.
10. 2. 2026 | 11:44
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Vredno branja

Zlom noge sloviti Američanki odnesel sanje

Ameriška zvezdnica nastopila poškodovana in že kmalu po štartu smuka hudo padla, utrpela je zlom noge. Ilka Štuhec v slogu te sezone.
Siniša Uroševič 9. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Neprivedbe na sodišče

Povzročil nesrečo s petimi mrtvimi, a zaradi kadrovske stiske narok spet odpadel

Težava je prerasla v sistemsko in je posledica premajhnega števila pravosodnih policistov za vse naloge.
Mojca Marot 18. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Magazin  |  Potovanja
Lastovo

V sredo zjutraj vsi, ki ne živijo na otoku, odidejo

Lastovo od treh kraljev do pepelnične srede živi drugačen ritem kakor sicer v letu, ko ga imajo zase le domačini in izseljenci.
18. 2. 2026 | 07:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Bolezen čikungunja

Nevarna tropska bolezen se širi tudi po Evropi

Doslej so hladne evropske zime delovale kot naravna pregrada, a znanstveniki ugotavljajo, da se danes tigrasti komarji v južni Evropi pojavljajo že vse leto.
18. 2. 2026 | 07:39
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Nemški direktor ogorčen, Pertile: Bili smo pod pritiskom

Odločitev tekmovalnega razsodišča v Predazzu je sprožila burne odzive v nemški skakalni reprezentanci.
S prizorišča:Miha Šimnovec 17. 2. 2026 | 20:19
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:18
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Metoda, ki bolečine v hrbtenici rešuje pri vzroku

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 10:31
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 08:36
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 09:35
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Konferenca Javne investicije

Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
Preberite več

Več iz teme

slalomalpsko smučanjeMikaela ShiffrinPetra VlhovaAna Bucik JoganMilano Cortina 2026olimpijske igre

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Črna kronika
Kitajska

V mestu na Kitajskem eksplozija v trgovini s pirotehniko terjala 12 življenj

V nedeljo je v podobni eksploziji v provinci Jiangsu na vzhodu Kitajske umrlo osem ljudi, dva sta bila ranjena.
18. 2. 2026 | 13:59
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Sodniki

Kdaj gre za igranje z roko, kdaj za rdeči karton? Odgovarja Uefa

Roberto Rosetti je postavil v ospredje zaščito igralcev, dosledno, toda zadržano uporabo VAR, boj proti simuliranju ter komunikacijo med sodniki in kapetani.
Jernej Suhadolnik 18. 2. 2026 | 13:50
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Hudodelska združba

Kriminalisti zasegli 60 tisoč tablet, ampul in vial ter pridržali 11 osumljencev

Ker kriminalistična preiskava še ni končana, bi se količina zaseženih snovi lahko še povečala.
18. 2. 2026 | 13:29
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Incidente v Lizboni že obravnava inšpektor Uefe

Krovne nogometne hiše, predvsem Uefa in Fifa, imajo ničelno stopnjo tolerance do vseh oblik rasizma in drugih nestrpnosti.
18. 2. 2026 | 13:25
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Volitve 2026

Levica in Vesna vložili skupno kandidatno listo

Stranki bosta na letošnjih državnozborskih volitvah nastopili skupaj.
18. 2. 2026 | 13:25
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Hudodelska združba

Kriminalisti zasegli 60 tisoč tablet, ampul in vial ter pridržali 11 osumljencev

Ker kriminalistična preiskava še ni končana, bi se količina zaseženih snovi lahko še povečala.
18. 2. 2026 | 13:29
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Incidente v Lizboni že obravnava inšpektor Uefe

Krovne nogometne hiše, predvsem Uefa in Fifa, imajo ničelno stopnjo tolerance do vseh oblik rasizma in drugih nestrpnosti.
18. 2. 2026 | 13:25
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Volitve 2026

Levica in Vesna vložili skupno kandidatno listo

Stranki bosta na letošnjih državnozborskih volitvah nastopili skupaj.
18. 2. 2026 | 13:25
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
Promo Delo 21. 1. 2026 | 11:46
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Ko čas znova postane vrednota

Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
Promo Delo 13. 2. 2026 | 14:02
Preberite več
Promo
Šport  |  Zimski športi
Vredno branja

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Delo 13. 2. 2026 | 08:53
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Ali sta lahko pametni telefon in pametna ura poslovna naložba?

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 09:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Delo 17. 2. 2026 | 08:15
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
Promo Delo 1. 2. 2026 | 13:59
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdo stoji za ledenimi zmaji? (video)

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
Promo Delo 16. 2. 2026 | 10:26
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Omoda 5 SHS-H, hibridni SUV z dosegom do 1000 km

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Delo 17. 2. 2026 | 15:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Tehnologije dvojne rabe: priložnost, ki slovenskim podjetjem odpira nove trge

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 10:40
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo