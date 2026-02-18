Slovenke v stranski vlogi, finalistka le Ana Bucik Jogan

Američanka Michaela Shiffrin, ena najboljših alpskih smučark vseh časov, je po razočaranjih v ekipni kombinaciji in veleslalomu vendarle na poti, da ne ponovi Pekinga in ostane brez olimpijske kolajne. Zmagovalka sedmih od osmih letošnjih slalomov v svetovnem pokalu po prvi vožnji v tej disciplini v Cortini d'Ampezzo namreč zanesljivo vodi.

Na razmeroma lahki postavitvi na položni progi, ta je imela le eno past, si je priborila 82 stotink sekunde prednosti pred Nemko Leno Dürr, ki bo imela v drugi progi priložnost, da popravi napako iz veleslaloma, v katerem je prav tako imela odlično izhodišče po prvi vožnji. Tudi v nedeljo je bila po polovici tekme na drugem mestu.

Razlike od drugega mesta nazaj so zelo majhne. Največje presenečenje prve vožnje, mlada Švedinja Cornelia Öhlund zaostaja točno sekundo, Švicarka Camile Rast, edina, ki je na letošnjih slalomih premagala Shiffrin, zmagala je v Kranjski gori, sekundo in pet stotink, peto mesto pa si z zaostankom sekunde in 16 stotink delita Švicarka Wendy Holdener in Švedinja Anna Swenn Larsson. V dobrem položaju za napad sta nato še tudi Albanka Lara Colturi in Nemka Emma Aicher.

Ana Bucik Jogan ni ujela ritma na prvi progi slalomske olimpijske preizkušnje. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Slovenke so nastopile povprečno. Ana Bucik s številko 26 je, ko je prišla v cilj prehitela le branilko naslova Slovakinjo Petro Vlhovo, ki se je na tekme vrnila po skoraj dveh letih premora, in Američanko Paulo Moltzan, ki je s startno številko 2 storila veliko Napako. Bucik je dosegla 27. čas, za najhitrejšo je zaostala dve sekundi in 76 stotink.

»Nisem najbolj zadovoljna. Proga zahteva visok ritem, jaz ga v zgornjem delu nisem imela. Upam, da bom z boljšo startno številko v drugem lahko kaj popravila,« je za TV Slovenija dejala Bucik.

Podobno nezadovoljstvo s predstavo so v svojih izjavah izrazile tudi druge Slovenke. Nika Tomšič je zaostala tri sekunde in dve desetinki in zaseda 34. mesto, Caterina Sinigoi je z zaostankom 3,68 sekunde na 38., Lila Lapanja pa z zaostankom 4,78 pa na 44. mestu.

Shiffrin, ki na dosedanjih olimpijskih nastopih ni prevladovala na tak način kot na drugih tekmovanjih, lovi svojo četrto olimpijsko kolajno. V Sočiju 2014 je zmagala v slalomu, v Pjongčangu pa je zmagala v veleslalomu in bila druga v alpski kombinaciji.