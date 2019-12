Slovenke znova daleč za dobitnicami točk

Ljubljana – V Hochfilznu so pod streho spravili ženski šprint za svetovni pokal v biatlonu. S 7,5-kilometrsko preizkušnjo je najbolje opravila Italijanka Dorothea Wierer, ki je z enim zgrešenim strelom v cilj pritekla v času 21:26,5.



Na zmagovalni oder sta se povzpeli tudi drugouvrščena Norvežanka Ingrid Landmark Tandrevold (0), ki je za Wiererjevo zaostala za 5,9 sekunde, in Rusinja Svetlana Mironova (+ 18,3; 1 zgrešeni strel). Med šesterico so se prebile še Slovakinja Paulina Fialkova (+ 22,1; brez zgrešenega strela), Švedinja Hanna Öberg (+ 24,3; 1 zgrešeni strel) in Čehinja Lucie Charvatova (+ 29,3; 1 zgrešeni strel).



Slovenske biatlonke so znova močno zaostale za najboljšo štirideseterico, kolikor jih v biatlonu prejme točke za svetovni pokal. Od naših tekmovalk se je še najbolje odrezala Nina Zadravec (+ 2:24,6), ki si je z enim zgrešenim strelom pristreljala in pritekla 73. mesto. Lea Einfalt (+ 2:32,1; 2 zgrešena strela) je med 105 udeleženkami pristala na 77., Polona Klemenčič (+ 3:26,3; 5 zgrešenih strelov) pa na 91. mestu.