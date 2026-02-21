  • Delo mediji d.o.o.
PREMIUM   D+   |   Zimski športi

Slovenska biatlonska zgodba v tekmovalni krizi

Organizacijsko je naša dežela na biatlonskem zemljevidu vidno podčrtana, na olimpijskih igrah pa ciljev še zdaleč ni uresničila.
Na olimpijskem biatlonskem spektaklu v Anterselvi se pred 20.000 gledalci slovenska reprezentanca ni kaj prida odrezala. FOTO: Matthew Childs/Reuters
Galerija
Na olimpijskem biatlonskem spektaklu v Anterselvi se pred 20.000 gledalci slovenska reprezentanca ni kaj prida odrezala. FOTO: Matthew Childs/Reuters
Siniša Uroševič
21. 2. 2026 | 05:00
4:22
A+A-

Pogled na nabito polne tribune biatlonske arene v Anterselvi od prvega dne teh olimpijskih tekem preseneča le tiste, ki ne poznajo strmo vzpenjajoče priljubljenosti in prepoznavnosti te zimske panoge. To prizorišče tekem tik pod enim od mejnih gorskih prelazov med Italijo in Avstrijo je že dolgo na rednem koledarju tekem svetovnega pokala, podobno kot Ruhpolding ali Oberhof v Nemčiji ter kultni Holmenkollen nad Oslom je izjemno obiskano. A zadnja leta polnijo tudi druge štadione biatlonske karavane, med katero je dolgo navzoča tudi slovenska vrsta. Sodeč po videnem v teh dveh olimpijskih tednih zdaj daleč od najboljših.

Pravzaprav je krepko bližje eliti po organizacijski plati kot po tekmovalnih dosežkih. Ostajajo v spominu izjemne besede Maxa Cobba, generalnega sekretarja Mednarodne biatlonske zveze (IBU), pred dnevi, tudi ob navzočnosti prvega moža svetovnega smučanja Johana Eliascha, o tem, kako ga vedno znova navdušijo prav tekme na Pokljuki. »Pomislite, sredi Triglavskega nacionalnega parka in po dolgi vožnji iz doline je vse prej kot preprosto pripraviti dogodek najvišje ravni. Da ne govorim o fenomenu svetovnega prvenstva na tej planoti v Sloveniji sredi najhujše pandemije koronavirusa – v predolimpijski zimi 2021,« je poudaril med obiskom Slovenske hiše v Cortini d'Ampezzo.

olimpijske igreslovenska biatlonska reprezentancaAnamarija LampičJakov Fak

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

