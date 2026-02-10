Slovenska četverica nared za ubranitev lovorike

Slovenska reprezentanca v smučarskih skokih ima danes lepo priložnost za osvojitev druge kolajne na 25. zimskih olimpijskih igrah v Italiji. Na tekmi mešanih ekip (z začetkom ob 18.45) bo naša četverica Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika Prevc in Domen Prevc v (naj)ožjem krogu favoritov.

Na štartnem seznamu je dvanajst ekip, med katerimi visoko merijo tudi Japonska, Norveška, Nemčija in Avstrija. Na tekmi so še Finska, Francija, Italija, Kitajska, Poljska, Romunija in ZDA.

Pred štirimi leti zmagali z več kot 100 točkami naskoka

Na prejšnjih zimskih olimpijskih igrah pred štirimi leti v Pekingu oziroma Zhangjiakouu je Slovenija slavila prepričljivo zmago. Našo ekipo so tedaj sestavljali Nika Vodan (takrat še Križnar), Timi Zajc, Urša Križnar (takrat Bogataj) in Peter Prevc. Na koncu preizkušnje, ki so jo zaznamovale številne diskvalifikacije, so imeli več kot sto točk naskoka pred presenetljivo drugouvrščeno Rusijo, tretje mesto je prav tako nepričakovano osvojila Kanada.