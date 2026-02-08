  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Zimski športi

Slovenska hiša v osrčju Cortine

Na prizorišču zimskih olimpijskih iger so na slovenski kulturni praznik slovesno odprli prostor, v katerem bo v prihodnjih dveh tednih zelo živahno.
Franjo Bobinac, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, ne skriva ponosa zaradi Slovenske hiše sredi močnega olimpijskega utripa. FOTO: Leon Vidic/Delo
Galerija
Franjo Bobinac, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, ne skriva ponosa zaradi Slovenske hiše sredi močnega olimpijskega utripa. FOTO: Leon Vidic/Delo
STA, S. U.
8. 2. 2026 | 21:27
4:09
A+A-

Na praznični dan kulture je bila v Cortini d'Ampezzo uradno odprta slovenska hiša. Ta bo imela vlogo promocije Slovenije na zimskih olimpijskih igrah. Dogodka sta se udeležila tudi dvakratna olimpijska prvakinja ter ambasadorka hiše Tina Maze ter olimpijski prvak Primož Roglič, ki je bil pred člansko kariero smučarski skakalec.

Odprtja so se udeležili tudi slovenski olimpioniki Vesna Fabjan, Jure Košir, Andraž Vehovar, Andrej Hauptman, predstavniki slovenskega gospodarstva, politike, tujih nacionalnih olimpijskih komitejev ter tako slovenskih kot tudi tujih medijev.

»Zame ste zmagovalke in zmagovalci že vsi, ki ste se iger udeležili,« je slovenske olimpijce in druge prisotne nagovoril minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han.

Obenem je čestital odsotni Niki Prevc, ki je v slabe tri ure vožnje oddaljenem Predazzu sinoči osvojila srebro, prvo medaljo Slovenije na teh igrah. Vsem ostalim pa je zaželel dobrodošlico od državnem prazniku.

»Večkrat rad poudarim, da smo po mednarodnih merilih glede števila kolajn na prebivalca na tretjem mestu na svetu. In to je dosežek, ki ga lahko vsi občudujemo in na katerega smo lahko vsi ponosni. Naj bo ta hiša simbol naše enotnosti, energije in skupnega veselja ob športnih dosežkih,« je dodal Han.

»Zame je enostavno, ker je bil za nas pravi tekmovalni začetek iger že sinoči, ko je bila v Predazzu uspešna Nika Prevc. Slovenija je ponosna na naše športnike, ki nas združujejo. So simbol olimpijskih vrednot, tako potrebnih v današnjih časih,« je izpostavil predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac, ki se je za pomoč športu zahvalil vladi in ministru Hanu.

V slovenski hiši je načrtovanih je več kot 20 dogodkov, med drugim bo predsednik kluba slovenskih olimpijcev Iztok Čop 19. februarja gostil predstavnike svetovnega združenja olimpijcev.

Promotorka Slovenske hiše bo naša upokojena šampionka Tina Maze. FOTO: Voranc Vogel/Delo
Promotorka Slovenske hiše bo naša upokojena šampionka Tina Maze. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Hiša se nahaja v strogem središču Cortine, manj kot 100 metrov od uradne navijaške cone – zlahka vidna z velikim zelenim napisom na leseni ograji s Slovenijo v središču. Tudi sama hiša, ki domuje v polovici bara Janbo na slabih 100 kvadratnih metrih, je tako zunaj kot znotraj oblečena v les.

V času odprtja je bil celoten bar slovenski, sicer pa je v drugem delu kot običajno odprt tudi v času OI. Slovenski del je prav tako na odprt za vse mimoidoče od devetih do polnoči. Na voljo je slovenska hrana in pijača - od blejskih kremnih rezin do kranjske klobase.

V štiri nočeh in zgodnjih jutrih, ko je center mesta v Dolomitih odprt za dostavo, so pripeljali vse skupaj iz Slovenije, tudi okrog 1,5 tone lesa in Savinjske doline, obdelali pa so ga mizarji iz Rogaške Slatine. Podjetje Hosekra je poskrbelo za izvedbo lesenih konstrukcijskih in oblikovnih elementov.

Poleg navijaške cone je 15 minut oddaljena dvorana za kerling, v neposredni bližini so še hiše Avstrije, Nemčije, Švice in gostiteljice Italije.

Slovenska hiša, v celoti bo stala 1,4 milijona evrov, od tega bo država namenila milijon evrov, je konceptualno in vsebinsko razvila agencija Arnoldvuga, arhitekturno zasnovo pa biro Elementarna, projekt pa sta vodila grafična oblikovalca Rok Staudacher in Nataša Vuga.

Navdih za podobo izhaja iz toplarja, tradicionalnega lesenega kozolca, ki je bil nekoč prostor skupnosti, dela in srečevanja. Leseno domačnost slovenskega podeželja prepleta s sodobnim oblikovanjem in olimpijsko energijo.

Sorodni članki

Magazin  |  Zanimivosti
Milano – Cortina 2026

Italijanska zastava s podpisom Giorgia Armanija

Na odprtju posthumni poklon enemu največjih italijanskih oblikovalcev, ki je kot že mnoge igre prej, tudi za letošnje oblekel italijanske reprezentante.
Vesna Milek 8. 2. 2026 | 18:45
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Pogovor z Niko Prevc

Nika Prevc: Vem, da je kolajna moja, zaslužena in nezamenljiva

Nika Prevc z mešanimi občutki po osvojitvi naslova olimpijske podprvakinje na srednji skakalnici v Predazzu. Vesela, da je led prebit. Dragocena izkušnja.
Miha Šimnovec 8. 2. 2026 | 13:50
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Milano-Cortina 2026

Bobinac pred OI razkriva: slovenski šport v najboljši finančni kondiciji doslej

Franjo Bobinac, predsednik OKS, v posebnem pogovoru za Delo ob začetku olimpijskih iger o slovenskih željah in utripu dogodka.
Siniša Uroševič 6. 2. 2026 | 18:30
Preberite več
Premium
Nedelo
Smučarija in olimpijske igre

Andrea Massi: Vse Tinine kolajne in globuse bi zamenjal za najino družino

Arhitekt največjih uspehov Tine Maze je pronicljiv opazovalec dogajanja v belem cirkusu, ki je v ženskem delu po njegovi oceni zavil na kriva pota.
Miha Hočevar 8. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Slovenska skakalka po padcu pristala v bolnišnici

Na tekmi celinskega pokala v Kranju je Tinkara Komar padla in bila prepeljana v bolnišnico Jesenice, na srečo se je izognila hujšim poškodbam.
7. 2. 2026 | 14:50
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Enajstletniku, ki ga je voznik avtobusa nagnal v sneg, častno mesto ob zastavi

Dečka, ki je moral med sneženjem in pri temperaturah pod ničlo prepešačiti dolge kilometre do doma, je videl ves svet.
7. 2. 2026 | 14:46
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Glasba in družba

Zakaj je Ljubljana klonila: harmonika, Fehtarji in Modrijani

Fanatično se gre zoperstavljati fanatizmom poenostavljanja, ki svet reducirajo na sosledja binarnosti.
7. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Delo 2. 2. 2026 | 08:20
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Zimske počitnice brez snega: novo evropsko velneško središče

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Delo 4. 2. 2026 | 13:00
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Onkologija danes: več kot zdravljenje raka

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Delo 4. 2. 2026 | 12:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
Promo Delo 2. 2. 2026 | 14:16
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Prometno vozlišče

Ljubljana kot prometno vozlišče prihodnosti (VIDEO)

Poleti naj bi bila zaključena nadgradnja železniške postaje Ljubljana. Preplet prog ji daje strateški pomen v evropskih prometnih tokovih.
Marjana Kristan Fazarinc 7. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska učinkovitost usmerja tudi razvoj prezračevanja

Še premalo zavedanja o pomenu kakovostnega zraka v prostorih, pospešek bi lahko dala zakonodaja.
Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Izboljšave delovnih procesov tudi priprava na nove tehnologije

Vitka organizacija v podjetju pomaga prepoznati izgube, kot so čakanje, odvečni transport in neizkoriščena ustvarjalnost zaposlenih.
Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

zimske olimpijske igreMilano-Cortina 2026Olimpijski komite SlovenijeSlovenska hišaTina Maze

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Prevcu to ni bilo po godu, Zajc ne bo delal revolucije

Na zadnjem uradnem treningu pred moško olimpijsko tekmo na srednji skakalnici v Predazzu so izstopali Philipp Raimund, Stephan Embacher in Marius Lindvik.
Miha Šimnovec 8. 2. 2026 | 22:12
Preberite več
Premium
Šport  |  Kolesarstvo
Ekskluzivno iz Omana

Pri Tadeju ni dvoma, vsi vemo, kdo je številka ena

Adam Yates, izjemni britanski pomočnik slovenskega šampiona, v Omanu lovi tretjo zaporedno zmago.
S prizorišča:Miha Hočevar 8. 2. 2026 | 22:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Drugi krog predsedniških volitev

Na Portugalskem po vzporednih volitvah zmagal Seguro

Tokratne volitve so močno zaznamovale posledice močnih neurij, zaradi katerih je umrlo sedem ljudi, škoda pa naj bi znašala vsaj štiri milijarde evrov.
8. 2. 2026 | 21:55
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Milano-Cortina 2026

Slovenska hiša v osrčju Cortine

Na prizorišču zimskih olimpijskih iger so na slovenski kulturni praznik slovesno odprli prostor, v katerem bo v prihodnjih dveh tednih zelo živahno.
8. 2. 2026 | 21:27
Preberite več
Novice  |  Svet
Cestno omrežje je slabo vzdrževano

V nesreči v zvezni državi Kano na severu Nigerije umrlo najmanj 30 oseb

V nesreči je bil udeležen tovornjak, ki se naj bi zaradi neprevidne vožnje prevrnil. Prometne nesreče so v Nigeriji pogoste.
8. 2. 2026 | 21:27
Preberite več
Novice  |  Svet
Drugi krog predsedniških volitev

Na Portugalskem po vzporednih volitvah zmagal Seguro

Tokratne volitve so močno zaznamovale posledice močnih neurij, zaradi katerih je umrlo sedem ljudi, škoda pa naj bi znašala vsaj štiri milijarde evrov.
8. 2. 2026 | 21:55
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Milano-Cortina 2026

Slovenska hiša v osrčju Cortine

Na prizorišču zimskih olimpijskih iger so na slovenski kulturni praznik slovesno odprli prostor, v katerem bo v prihodnjih dveh tednih zelo živahno.
8. 2. 2026 | 21:27
Preberite več
Novice  |  Svet
Cestno omrežje je slabo vzdrževano

V nesreči v zvezni državi Kano na severu Nigerije umrlo najmanj 30 oseb

V nesreči je bil udeležen tovornjak, ki se naj bi zaradi neprevidne vožnje prevrnil. Prometne nesreče so v Nigeriji pogoste.
8. 2. 2026 | 21:27
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:53
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Artroza: kako jo učinkovito reševati s fizioterapijo?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
Promo Delo 3. 2. 2026 | 08:15
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Delo 6. 2. 2026 | 12:24
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
Promo Delo 14. 1. 2026 | 13:00
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Bitumen – nevidni temelj investicij v gradbeništvu

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
Promo Delo 3. 2. 2026 | 11:21
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Ponudba vseh ponudb: Hyundai združil popuste, financiranje in prihodnost

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Delo 2. 2. 2026 | 10:01
Preberite več
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo