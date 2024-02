Slovenska mešana skakalna ekipa srebrna zadnji dan prvenstva v Planici

Zadnji dan mladinskega svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju v Planici je slovenska reprezentanca osvojila še eno kolajno. Srebro so na mešani ekipni tekmi priskakali Taja Bodlaj, Jaka Drinovec, Tina Erzar in Rok Masle. Zaostali so le za Avstrijo (Julia Mühlbacher, Johannes Pölz, Sahra Schuller in Stephan Embacher), ki je zbrala 3,9 točke več.

Slovenija je po prvi seriji deževne tekme vodila. Po drugi skupini finala je slovenska ekipa padla na drugo mesto, a jo je Erzarjeva vrnila v vodstvo. O naslovu je odločala zadnja skupina in jasno je bilo, da bo imel Masle po skoku svetovnega prvaka Embacherja, težko delo za ubranitev naslova iz Whistlerja, kar mu na koncu ni uspelo.

»S svojimi skoki sem kar zadovoljna, tako kot tudi s kolajno. Odličje na mladinskem svetovnem prvenstvu je le odličje, kaj bi pa še radi? Lahko bi bili tudi brez. Zdi se mi nepotrebno, da smo slabe volje. Tega se moramo veseliti,« je ocenila Bodlajeva.

»Danes sem bil jaz najšibkejši člen, imeli smo možnost, da bi zmagali. Krivdo prevzemam nase, ker nisem prikazal najboljših skokov, tako kot pravzaprav čez celo prvenstvo. Zadovoljen pa sem, ker na posamični tekmi ni šlo, tokrat pa je šlo do kolajne,« pa je dodal Masle.

Štafete zunaj deseteric

Smučarski tekači in tekačice so tekmovali v mešanih štafetah. V mladinski kategoriji je zmago slavila Švedska, slovenska četverica je v skrajno težkih vremenskih razmerah vztrajala vse do konca in zasedla 16. mesto. Bor Petrovič, Lucija Medja, Tine Šporn in Tia Janežič so zaostali za dobrih šest minut za Švedsko.

Sledila je preizkušnja mlajših članov in članic. Druge zlate kolajne pod Poncami se je razveselila Kanada. Slovenija v postavi Nejc Štern, Zala Šepič, Boštjan Korošec in Eva Močnik je zasedla 15. mesto s slabimi osmimi minutami zaostanka za zmagovalci.

Zadnje dejanje nordijske kombinacije je bila moška ekipna tekma. Urban Zajec in Lovro Percl Seručnik sta bila 11., za zmagovalcema iz Nemčije sta zaostala za štiri minute in 17 sekund.