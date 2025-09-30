Slovenska reprezentanca ostala še brez druge obetavne skakalke

Slovenska ženska reprezentanca v smučarskih skokih je na začetku olimpijske sezone 2025/26 ostala še brez druge obetavne skakalke. Po Tini Erzar, lanski mladinski svetovni prvakinji iz Planice, pri kateri so izvidi potrdili prisotnost anevrizmalne kostne ciste v vratnem vretencu, bo več mesecev odsotna tudi Taja Bodlaj.

Mladinska olimpijska šampionka iz Gangvona 2024 je po dalj časa trajajočih bolečinah v kolenu opravila dodatne preglede z magnetno resonance. »Zdravniki so se odločili za operativni poseg: za kombinacijo artroskopije kolena in manjšega odprtega posega s šivanjem poškodovanega tetivnega narastišča. Taja je operacijo prestala dobro in se bo na skakalnice predvidoma vrnila čez nekaj mesecev,« so sporočili s Smučarske zveze Slovenije (SZS).

Bodlajeva je vesela, da so zdravniki odpravili težave. »Počutim se dobro in komaj čakam, da se vrnem na skakalnico. Iskreno si želim, da bi se to zgodilo čim prej,« je povedala 19-letna članica NSK Tržič FMG, leta 2022 mladinska svetovna podprvakinja v Zakopanah, lani in predlani pa bronasta na nordijskih MSP v Planici in Lake Placidu.

Tina Erzar bo izpustila vso sezono. FOTO: Lise Aserud/Reuters

Glede Tine Erzar je zdravniški konzilij predlagal zdravljenje z infuzijami, zato 17-letna članica SSK Ihan zdaj nosi vratno opornico. »Pristopila je k aktivnemu zdravljenju. Ker je postopek zaraščanja kosti zelo dolgotrajen, se je zanjo ta sezona na žalost že končala. Ostaja članica ženske reprezentance A s statusom poškodovanke, ob tem pa ji bo panoga skupaj z interno zdravniško službo zagotovila vso potrebno oskrbo in podporo,« so še sporočili iz SZS.