  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zimski športi

    Slovenska reprezentanca ostala še brez druge obetavne skakalke

    Po 17-letni Tini Erzar bo več mesecev odsotna tudi 19-letna Taja Bodlaj.
    Taja Bodlaj je morala na operacijo kolena FOTO: Dejan Javornik
    Galerija
    Taja Bodlaj je morala na operacijo kolena FOTO: Dejan Javornik
    Miha Šimnovec
    30. 9. 2025 | 10:23
    30. 9. 2025 | 11:15
    2:12
    A+A-

    Slovenska ženska reprezentanca v smučarskih skokih je na začetku olimpijske sezone 2025/26 ostala še brez druge obetavne skakalke. Po Tini Erzar, lanski mladinski svetovni prvakinji iz Planice, pri kateri so izvidi potrdili prisotnost anevrizmalne kostne ciste v vratnem vretencu, bo več mesecev odsotna tudi Taja Bodlaj.

    image_alt
    Dvomljivcem že dokazala izjemno nadarjenost in pogum

    Mladinska olimpijska šampionka iz Gangvona 2024 je po dalj časa trajajočih bolečinah v kolenu opravila dodatne preglede z magnetno resonance. »Zdravniki so se odločili za operativni poseg: za kombinacijo artroskopije kolena in manjšega odprtega posega s šivanjem poškodovanega tetivnega narastišča. Taja je operacijo prestala dobro in se bo na skakalnice predvidoma vrnila čez nekaj mesecev,« so sporočili s Smučarske zveze Slovenije (SZS).

    Bodlajeva je vesela, da so zdravniki odpravili težave. »Počutim se dobro in komaj čakam, da se vrnem na skakalnico. Iskreno si želim, da bi se to zgodilo čim prej,« je povedala 19-letna članica NSK Tržič FMG, leta 2022 mladinska svetovna podprvakinja v Zakopanah, lani in predlani pa bronasta na nordijskih MSP v Planici in Lake Placidu.

    Tina Erzar bo izpustila vso sezono. FOTO: Lise Aserud/Reuters
    Tina Erzar bo izpustila vso sezono. FOTO: Lise Aserud/Reuters

    Glede Tine Erzar je zdravniški konzilij predlagal zdravljenje z infuzijami, zato 17-letna članica SSK Ihan zdaj nosi vratno opornico. »Pristopila je k aktivnemu zdravljenju. Ker je postopek zaraščanja kosti zelo dolgotrajen, se je zanjo ta sezona na žalost že končala. Ostaja članica ženske reprezentance A s statusom poškodovanke, ob tem pa ji bo panoga skupaj z interno zdravniško službo zagotovila vso potrebno oskrbo in podporo,« so še sporočili iz SZS.

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Schmitt: Predazzo z enakim problemom kakor Planica

    Vse glasnejše kritike na račun prenovljenih skakalnic in generalke za OI 2026. Nemška šampionka: Napravi sem preizkusila in – preživela.
    Miha Šimnovec 28. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Zdi se, da so odgovorni v skokih izgubili kompas, Avstrijka zahteva spremembe

    Slovenski smučarski skakalci so se na olimpijski generalki v Predazzu predstavili v lepi moštveni luči. Zaradi poškodb že tri vrhunske športnice končale sezono.
    Miha Šimnovec 22. 9. 2025 | 19:32
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Poškodbe so slednjič izbile sodu dno: pristojni soglasno sprejeli spremembe

    V bližajočo se olimpijsko zimo bodo smučarske skakalke odrinile z nekoliko drugačnimi tekmovalnimi dresi.
    Miha Šimnovec 24. 9. 2025 | 22:18
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Zmagoslavje japonskega zvezdnika, nova huda poškodba pri skakalkah

    Najboljši slovenski smučarski skakalec na veliki napravi olimpijske generalke v Predazzu je bil Anže Lanišek.
    Miha Šimnovec 21. 9. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Ko se (olimpijske) sanje razblinijo kot milni mehurček ...

    Generalko za ZOI 2026 na srednji skakalnici v Predazzu zasenčil padec Avstrijke Eve Pinkelnig. Nika Prevc bo vrh napadla tudi na veliki napravi.
    Miha Šimnovec 20. 9. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Skakalka, ki obeta

    V družbi z vzornico Niko ji nikoli ni dolgčas

    Taja Bodlaj si želi uspeti v smučarskih skokih. Mladinska olimpijska prvakinja je med vročimi slovenskimi aduti tudi na nordijskem MSP v Planici.
    Miha Šimnovec 6. 2. 2024 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Obveščevalna služba

    »Morda smo že v vojni z Rusijo«

    Nekdanja generalna direktorica MI5 opozarja, da je Zahod zaradi kibernetskih napadov in prikritih operacij Moskve morda že v vojni z Rusijo.
    29. 9. 2025 | 08:29
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Delov poslovni center – Izvozniki

    V Beogradu zgradili tovarno, v Ljubljani v tem času le zasadili prvo lopato

    Kakšne ovire morajo premagati slovenski izvozniki, da na tujih trgih prehitijo konkurenco?
    Nejc Gole 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Konferenca Izvozniki

    Vprašanje, ali bosta Mercedes in Audi še proizvajala avtomobile

    Janez Škrabec, Anžej Olaj in Matjaž Čemažar so govorili o turbulentnih razmerah po svetu in iskali priložnosti za slovenske izvoznike.
    Nejc Gole 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Raziskava

    Koliko stanejo pivo, kava in kosilo v Ljubljani – koliko pa pri naših sosedih?

    Pivo je za Ljubljančane bistveno bolj dostopno kot obedovanje ali kava.
    29. 9. 2025 | 14:19
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

    Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Šport

    Slovenski športniki so obupani! Kje ste navijači?

    Brez navijačev šport izgubi svojo moč, zato športniki potrebujejo našo spodbudo. Prav to sporočilo prinaša nova kampanja OKS »Brez vas so tribune le stoli«.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 12:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

    Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    »Že v bližnji prihodnosti bomo priča spopadu umetnih inteligenc«

    S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
    Promo Delo 29. 9. 2025 | 09:41
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kriptosredstva

    Licence pomenijo večjo varnost za vlagatelje

    S kriptosredstvi bodo v Iliriki, ki je prva v Sloveniji pridobila licenco za to, začeli trgovati v prvi polovici oktobra.
    Marjana Kristan Fazarinc 30. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Zasebni dolg prepoznan v cikličnih in volatilnih panogah

    Ponekod je že med najpomembnejšimi načini financiranja podjetij, pri nas se še uveljavlja.
    Milka Bizovičar 30. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Konferenca Izvozniki

    Na voljo imamo le še 25 let, vemo, kako je v Evropi

    Zeleni prehod ni le tehnološki izziv, saj visoki stroški in dolgotrajno pridobivanje dovoljenj postavljajo prihodnost industrije pred resno preizkušnjo.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Konferenca Izvozniki

    Vprašanje, ali bosta Mercedes in Audi še proizvajala avtomobile

    Janez Škrabec, Anžej Olaj in Matjaž Čemažar so govorili o turbulentnih razmerah po svetu in iskali priložnosti za slovenske izvoznike.
    Nejc Gole 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več

    Več iz teme

    smučarski skokiTaja BodlajTina EržarLjubljana

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Pred kurilno sezono

    Od jutri bo ogrevanje v Ljubljani dražje

    Energetika Ljubljana cene daljinskega ogrevanja in toplote zvišala za okoli deset odstotkov. Dražja bo tudi vožnja z avtobusi LPP.
    Manja Pušnik 30. 9. 2025 | 13:21
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Po sporni raciji na Peršmanovi vodja operacije premeščen

    Vodjo racije na antifašističnem taboru na Peršmanovi domačiji so po notranji preiskavi začasno premestili.
    30. 9. 2025 | 13:19
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (30. 9.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 30. 9. 2025 | 12:43
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nick Woltemade

    Rummenigge se je obregnil ob idiote v Newcastlu

    Član uprave münchenskega Bayerna Karl-Heinz Rummenigge je komentiral prestop Nicka Woltemadeja v Newcastle in Stuttgartu 'čestital', da je našel kupca.
    Tim Erman 30. 9. 2025 | 12:29
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Male sončne elektrarne

    Dobavitelj SunConstract odpravlja sistem net meteringa

    Dobavitelj električne energije je vložil 3,3 milijona evrov vredno tožbo proti državi.
    Sergej Murko 30. 9. 2025 | 11:52
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (30. 9.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 30. 9. 2025 | 12:43
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nick Woltemade

    Rummenigge se je obregnil ob idiote v Newcastlu

    Član uprave münchenskega Bayerna Karl-Heinz Rummenigge je komentiral prestop Nicka Woltemadeja v Newcastle in Stuttgartu 'čestital', da je našel kupca.
    Tim Erman 30. 9. 2025 | 12:29
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Male sončne elektrarne

    Dobavitelj SunConstract odpravlja sistem net meteringa

    Dobavitelj električne energije je vložil 3,3 milijona evrov vredno tožbo proti državi.
    Sergej Murko 30. 9. 2025 | 11:52
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVET

    Sanjate o novem domu? To morate vedeti

    Dom ni le prostor, kjer živimo. Je prostor, kjer se počutimo varne, gradimo odnose in ustvarjamo prihodnost.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 09:12
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Skrbite doma za bližnjega? Te informacije vam bodo olajšale nego

    Skrb za partnerja, starše, stare starše ali druge bližnje v domači oskrbi ni le velika odgovornost in fizično zahtevna naloga – je tudi čustven izziv.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kakšna je finančna varnost ob nezgodi?

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:56
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

    V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Prihodnost je tukaj: Sønderborg pokazal, kako je zeleni prehod videti v praksi

    Sønderborg je na Rethink Cities Summitu dokazal, da je zeleni prehod več kot vizija, je uresničljiv cilj z rešitvami, ki že delujejo v praksi.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    VIDEO: Kaj na trgu zlata lahko pričakujemo v prihodnosti?

    V zadnjih letih vrednost naložbenega zlata strmo raste. Po napovedih številnih strokovnjakov naj bi se takšen trend nadaljeval.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 11:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    HONOR Magic V5 – najtanjši zložljivi telefon na svetu, ki spreminja pravila igre

    HONOR Magic V5 odpira novo poglavje v svetu zložljivih pametnih telefonov.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prijave so odprte: tudi letos izbirajo mlade talente

    Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VELIKA ZVEZDA

    Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Za prste obliznit: kosilo v nekaj minutah

    Od sušija do ramna: odkrijte skrivnosti japonske kulinarike, ki jih lahko preprosto poustvarite doma.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 08:57
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    PREZRAČEVANJE

    Kolikokrat dnevno lahko odpremo okna?

    Sodobni prezračevalni sistemi poskrbijo za zdrav in svež zrak v vašem domu – brez prepiha, hrupa in energijskih izgub.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Telemach s tretjo generacijo naprav: umetna inteligenca v ospredju

    Telemach svojo vizijo dostopne tehnologije uresničuje z novo generacijo naprav, ki združujejo napredne funkcije in prijazno uporabniško izkušnjo po ugodni ceni.
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 10:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Samozavest

    Brezplačni priročnik: Povečajte svojo samozavest s tehnikami NLP

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    AVTOMOBILIZEM

    Večno vprašanje: kakšne so koristi dobrega hibrida?

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    »Vsaka ura zastoja za podjetje lahko pomeni več tisoč evrov izgube«

    Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Tri najpogostejše zdravstvene težave, na katere moramo biti posebej pozorni

    Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Hidroenergija, ki rešuje življenja – slovenski model poplavne zaščite

    Večnamenska zasnova HE spodnje Save združuje proizvodnjo čiste energije, protipoplavno zaščito in dolgoročno prilagajanje na podnebne spremembe.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 14:49
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

    Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:44
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo