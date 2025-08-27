Slovenska reprezentantka že takoj navdušila s stopničkami v veliki nagradi

Najboljša slovenska tekmovalka v nordijski kombinaciji Ema Volavšek je zablestela že na uvodni preizkušnji letošnje velike nagrade pod okriljem Mednarodne smučarske zveze (FIS). Na tekmi v Oberstdorfu si je priskočila in predvsem pritekla odlično drugo mesto.

Potem ko je bila 22-letna članica ljubljanske Ilirije po skokih s 120,5 metra deseta, je z najboljšim časom teka na 5-kilometrski razdalji (14:19,3 minute) prehitela kar osem tekmic. Na koncu je zaostala le za nemško zmagovalko Nathalie Armbruster, od katere jo je ločilo 5,6 sekunde. Na tretjo stopnico odra za najboljše se je povzpela Avstrijka Lisa Hirner (+ 34,2).

»Tokratna tekma se je iztekla kar dobro. Pri skoku sem imela malo težav pri pristanku, a so bili vsi nastopi dovolj dobri. Tekaško sem pokazala, da sem močna. Kaj naj rečem, poletne tekme mi gredo kar dobro od nog,« je bila zadovoljna Volavškova.

Emin uspeh sta s petim oziroma sedmim mestom dopolnili Tia Malovrh in Maša LIkozar Brankovič, komaj 16-letna hčerka nekdanje vrhunske biatlonke Tadeje Brankovič. Naša četrta tekmovalka Teja Pavec se po 18. mestu v skokih ni podala na štart tekaške preizkušnje.

Na moški preizkušnji je zmago slavil Avstrijec Stefan Rettenegger, drugi je bil Nemec Vinzenz Geiger (+ 19,6), tretji pa Retteneggerjev starejši brat Thomas Rettenegger (+ 21,3). Najboljši Slovenec je bil Vid Vrhovnik na 25. mestu (+ 1:33,8). Naši preostali trije kombinatorci Gašper Brecl (+ 1:49,6), Erazem Stanonik (+ 2:19,0) in Matic Garbajs (+ 2:40,5) pa so zasedli 33., 36. oziroma 37. mesto.