Anže Lanišek zmagal v Falunu!

V Falunu so se najboljši smučarski skakalci na svetu med seboj pomerili še na veliki napravi Lugnet. Domžalski rekorder Anže Lanišek, ki je včeraj zablestel z drugim mestom, je na današnji tekmi s skokoma, dolgima 129 m in 128,5 metra, slavil zmago. Slovensko slavje je s tretjim mestom dopolnil Domen Prevc (129 min 129 m).

Lanišek je z deveto zmago v svetovnem pokalu prevzel tudi vodstvo v skupni razvrstitvi in prvič oblekel rumeno majico. Med oba naša asa se je prebil mladi Avstrijec Stephan Embacher (128,5 m in 129 m), ki je za Laniškom zaostal za tri točke. Z drugim mestom se je veselil svojih prvih stopničk v svetovnem pokalu. Pred Prevcem je imel na koncu le 1,2 točke prednosti.

Domen Prevc je grdo padel na jutranjem treningu. FOTO: Zajem zaslona Eurosport

Embacherjev rojak(133 m in 119 m), ki je po prvem »polčasu« še vodil, je po slabšem finalnem nastopu zdrsnil na deveto mesto.

Nove točke si je priskakal tudi Rok Oblak (123 m in 120 m), ki je tekmo končal na 21. mestu.

Lanišek po prvi seriji 5,3 točke za Kraftom

Lanišek je izvrsten nastop prikazal že v uvodni seriji (129 m), po kateri je bil znova drugi. V vodstvu je bil spet avstrijski šampion Stefan Kraft (133 m), ki je imel 5,3 točke naskoka pred 29-letnim članom SSK Mengeš.

Enako daleč kot Lanišek je poletel tudi Domen Prevc, ki je očitno dobro prebolel neprijeten padec na jutranjem uradnem treningu, na katerega ga spominjajo odrgnine na obrazu. Po prvi seriji je zasedal četrto mesto. Za tretjeuvrščenim Japoncem Renom Nikaidom (130 m) je zaostajal za vsega 0,2 točke, za drugouvrščenim reprezentančnim kolegom pa za 2,4 točke.

Rok Oblak je drugič zapored osvojil točke. FOTO: Fredrik Sandberg/AFP

V finale se je drugič zapored prebil tudi Rok Oblak (123 m), ki je po prvem »polčasu« držal 16. mesto, prekratek za drugo serijo pa je bil z 39. mestom Lovro Kos (119 m).

Že v kvalifikacijah je presenetljivo izpadel Timi Zajc, ki ga je od nastopa na tekmi ločila pičla desetinka točke.

Naslednji tekmi bosta konec tedna v Ruki na Finskem.