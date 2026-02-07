  • Delo mediji d.o.o.
Zimski športi

Slovenska skakalka po padcu pristala v bolnišnici

Na tekmi celinskega pokala v Kranju je Tinkara Komar padla in bila prepeljana v bolnišnico Jesenice, na srečo se je izognila hujšim poškodbam.
Tinkara Komar se je poškodovala v Kranju. Foto Lisa Leutner/Reuters
Galerija
Tinkara Komar se je poškodovala v Kranju. Foto Lisa Leutner/Reuters
N. Gr.
7. 2. 2026 | 14:50
7. 2. 2026 | 15:10
1:17
A+A-

Medtem ko najboljše smučarske skakalke sveta odštevajo do prvega boja za kolajne na OI v Italiji, je v Kranju potekala tekma celinskega pokala. Na njej je imela smolo Tinkara Komar, ki je grdo padla, prepeljali so jo v bolnišnico na Jesenicah.

image_alt
Zaradi pritiska je na trenutke tudi malo zbegana, karto bi vrgla na dve tekmici

Pregledi so pokazali, da je utrpela odrgnine po obrazu in udarec v desno koleno, ki je zatečeno, a zaenkrat ne kaže, da bi bile poškodovane križne vezi. V prihodnjih dneh jo čakajo še pregledi pri slovenskem reprezentančnem zdravniku.

Okrevanje bo trajalo vsaj tri tedne, Komarjevo čakajo tudi terapije.

Na olimpijskih igrah sicer skakalke, vključno z glavno kandidatko za zlato odličje Niko Prevc, čaka prva posamična tekma, v Predazzu se bo začela ob 18.45.

Več iz teme

smučarski skokipoškodbaKranjcelinski pokalpadecTinkara Komarolimpijske igreMilano Cortina 2026

