Slovenska skakalka po padcu pristala v bolnišnici

Medtem ko najboljše smučarske skakalke sveta odštevajo do prvega boja za kolajne na OI v Italiji, je v Kranju potekala tekma celinskega pokala. Na njej je imela smolo Tinkara Komar, ki je grdo padla, prepeljali so jo v bolnišnico na Jesenicah.

Pregledi so pokazali, da je utrpela odrgnine po obrazu in udarec v desno koleno, ki je zatečeno, a zaenkrat ne kaže, da bi bile poškodovane križne vezi. V prihodnjih dneh jo čakajo še pregledi pri slovenskem reprezentančnem zdravniku.

Okrevanje bo trajalo vsaj tri tedne, Komarjevo čakajo tudi terapije.

Na olimpijskih igrah sicer skakalke, vključno z glavno kandidatko za zlato odličje Niko Prevc, čaka prva posamična tekma, v Predazzu se bo začela ob 18.45.