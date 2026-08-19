Slovenska tekmovalka navdušila z novimi stopničkami

Najboljša slovenska tekmovalka v nordijski kombinaciji Ema Volavšek nadaljuje vrhunske predstave v veliki nagradi pod okriljem Mednarodne smučarske zveze (FIS). Le tri dni po nedeljskem podvigu v Bischofshofnu se je znova zavihtela na zmagovalni oder, potem ko si je v Oberstdorfu priskočila in pritekla tretje mesto.

Po skokih je bila 23-letna članica SSK llirija še sedma, s tretjim časom teka na 5 km pa se je prebila med najboljša trojico. Zmago je slavila norveška šampionka Ida Marie Hagen, ki je za pičle 1,2 sekunde prehitela drugouvrščeno Nemko Nathalie Armbruster. Volavškova je kot tretja zaostala za 56,5 sekunde.

Nase je znova opozorila komaj 17-letna Maša Likozar Brankovič, hčerka naše nekdanje biatlonske reprezentantke Tadeje Brankovič, ki je z zaostankom 1:26,8 minute zasedla šesto mesto. Tia Malovrh (+ 2:06,7) in Teja Pavec (+ 2:12,4) sta druga za drugo pristali na enajstem oziroma dvanajstem mestu.

V skupni razvrstitvi vodi Ida Marie Hagen (290 točk), na drugem mestu je Ema Volavšek (250), tretja pa Avstrijka Katharina Gruber (230). Maša Likozar Brankovič (141) je deveta, Tia Malovrh (108) dvanajsta in Teja Pavec (64) osemnajsta.

Vid Vrhovnik najboljši Slovenec na moški tekmi

Moško preizkušnjo je dobil Avstrijec Stefan Rettenegger, drugi je bil Norvežan Jens Lurås Oftebro (+ 1:03,8), tretji pa Nemec Vinzenz Geiger (+ 1:15,4). Najvišje uvrščeni Slovenec je bil Vid Vrhovnik (+ 2:12,5) na 17. mestu, Gašper Brecl (+ 3:05,1) je bil 34., Lovro Percl Seručnik pa je zasedel 42. mesto.

Naslednji in hkrati zadnji letošnji tekmi v poletni različici svetovnega pokala bosta že konec tega tedna v Chaux-Neuvu.