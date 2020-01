Slovenska upa sta se že počasi naveličala povprečja

Presenetil je še samega sebe

Anže Lanišek se je kljub grobi napaki v kvalifikacijah zanesljivo uvrstil na današnjo tekmo na Bergislu. FOTO: AFP

Rekel si je: Kar bo, pa bo

Cene Prevc se je prepričal, da lahko tudi s svojimi normalnimi skoki doseže soliden rezultat. FOTO: Miha Šimnovec

Innsbruck – Slovensko zastopstvo v smučarskih skokih bo imelo na 68. novoletni turneji prvič na tekmi vseh šest skakalcev, med katerimi se je v včerajšnjih kvalifikacijah Bergisla s sedmim mestom najbolje odrezal. Prvikrat po skoraj treh letih – po olimpijski generalki v Pjongčangu 2017 – se bodo na isti preizkušnji za točke svetovnega pokala znova potegovali tudi vsi trije bratjeKot zadnji se bo v današnji uvodni seriji (14.00) po zaletišču skakalnice v Innsbrucku spustil mladi Norvežan, ki je na krilih podviga iz Garmisch-Partenkirchna v svojo korist odločil tudi kvalifikacije v Innsbrucku (131,5 m). Za njim so se zvrstili vsi vroči favoriti turneje – Avstrijca(132,5 m) in(131 m), Nemec(131,5 m), Japonec(130 m) in Poljak(127 m) –, elitni šesterici pa je za ovratnik že dihal Timi Zajc (126 m).Kot kaže, je mladi up SSK Ljubno BTC vendarle prebrodil krizo, v kateri se je znašel kmalu po štartu sezone, ko je imel težave že z uvrstitvijo na tekme. »Od Oberstdorfa mi je vsakič uspel korak naprej. Skakati moram s čim bolj prazno glavo, izgubiti nimam česa. Upam, da se bom čim prej vrnil med deseterico, med katero sem že bil v prejšnji zimi,« si je zaželel Zajc, ki je včeraj navdušil že v uvodni seriji za trening, v kateri je bil s 132 metri celo najdaljši med vsemi.Nadeja se, da bo čim prej naredil preskok. »To mi bo uspelo, če bom čim bolj užival in čim manj razmišljal o skokih. Zdaj je konkurenca še bolj izenačena, hitro si lahko namreč osmi ali dvajseti,« je pojasnil 19-letnik iz Hramš v občini Žalec in dodal, da je bilo kljub mrazu lepo dolgo stati na prostoru za vodilnega skakalca. Še bolj vesel pa bo, če bo tja skočil tudi na tekmi.Od reprezentančnih kolegov se mu je najbolj približal(124 m), ki je z 11. mestom presenetil še samega sebe. »Bilo je še bolje, kot sem pričakoval. Zato grem optimistično v tekmo. Počasi sem se že naveličal povprečja, želim si spet prikazati tiste svoje najboljše skoke. Čutim, da nisem več daleč od njih,« je že nestrpen 20-letni član kranjskega Triglava, ki je sicer po prvem skoku skupaj z Zajcem obtičal v pokvarjenem dvigalu. A to najmlajših članov naše reprezentance očitno ni vrglo iz tira.Bolj nezadovoljna sta bila, denimo,(124 m/16.) in(118,5 m/30.), ki sta se morala zaradi okvare dvigala peš podati proti vrhu naprave. »Skoka za trening sta mi uspela dobro, čeprav sem pri obeh odrinil malce prezgodaj. To sem želel nato v kvalifikacijah izboljšati, vendar pa sem zamudil odskok, v zraku me je v hipu potegnilo navzdol, posledično sem izgubil tudi hitrost, zaradi česar nisem mogel izvleči več, kot sem,« je opisal težave 23-letni Domžalčan, za katerega je glavni trenerdejal, da se – če ne bi bil tako dobro pripravljen – verjetno s takšno napako sploh ne bi uvrstil na tekmo.Potem ko ga lep čas ni bilo med svetovno elito, je precejšnjo pozornost pri ljubitelji(ca)h smučarskih skokov požel, ki se je s 117 metri in 34. mestom zanesljivo prebil skozi kvalifikacijsko sito. »Noro je spet biti zraven, na vse skupaj pa se moram znova še navaditi,« je priznal 26-letni Gorenjec, vesel, potem ko se je prepričal, da lahko tudi s svojimi normalnimi skoki doseže soliden rezultat.»A vem, da še vedno delam napake. Jezi me, da se mi – bolj ko se bliža tekma – v glavi poveča pričakovanje, posledično pa se mi podrejo občutki v počepu. Vendar pa se borim. Moral se bom naučiti, da se mi to ne bo več dogajalo,« je razmišljal srednji od bratov Prevc, ki je kljub vznemirjenosti dobro spal. »Prav nič se nisem obremenjeval. Rekel sem si: 'Kar bo, pa bo.'«S takšno miselnostjo se bo danes v uvodni seriji na izpadanje postavil po robu tudi favoriziranemu Norvežanu, zahteven tekmec pa z izkušenim Japoncemčaka tudi(117 m/37.), ki je obžaloval zamujeno priložnost iz Garmisch-Partenkirchna, kjer ni veliko manjkalo, pa bi izločil. S skalpom poljskega šampiona bi si namreč spet izdatno okrepil malce načeto samozavest.