Slovenska zveza zaenkrat še tiho

November je v hokejski Evropi že tradicionalno obdobje prvih reprezentančnih preizkušenj v sezoni. Tako je slovenska izbrana vrsta pred dnevi uspešno nastopila v Franciji, naslednjič bo igrala februarja doma na Bledu, osrednji cilj pa je seveda novi obstanek na svetovnem prvenstvu, maja 2027 v Nemčiji. Kakšno bo to tekmovanje, pa po novem še ni povsem jasno. Kajti Mednarodno športno razsodišče je ugodilo ruski pritožbi o neupravičenem izostanku na mednarodni sceni in zdaj Rusi nameravajo nastopiti v Nemčiji. Številne nacionalne zveze so proti temu, slovenska še ni zavzela stališča.

Ko smo o tem pred dnevi prav ob uvodnem zboru reprezentance na Bledu vprašali Dejana Kontreca, že poldrugo desetletje prvega operativca Hokejske zveze Slovenije (HZS), v nasprotju denimo s Čehi, Finci, Latvijci in še nekaterimi drugimi nikakor ni mogel ponuditi jasnega odgovora. Potrdil je, da se bo treba ravnati tako po navodilih mednarodne zveze kot tudi slovenske vlade ter da je za kakršnokoli napoved še preuranjeno: »Vendarle nas še pol leta loči do prvenstva. Lahko se zgodi še marsikaj, tudi to, da bo vojne v Ukrajini konec ...«