Slovenske biatlonke v novi sezoni prikazale veliko dobrega

Z žensko štafeto v Östersundu se je začela letošnja sezona v biatlonu. Slovenska zasedba v sestavi Lena Repinc, Anamarija Lampič, Polona in Živa Klemenčič je končala kot dvanajsta. Zmagale so Francozinje, v velikih težavah pa so se znašle glavne favoritinje; Italijanke so se v kazenskem krogu zavrtele enkrat, Nemke dvakrat, Norvežanke pa kar trikrat.

Slovenke rezultatsko sicer niso dosegle prav odmevnega rezultata, a glede na posamične predstave prvih treh tekmovalk lahko trdimo, da se bomo v letošnji sezoni še kar nekajkat razveselili njihovih uspehov.

Danes so začele rezervirano, saj je Lena Repinc imela nekaj težav na strelišču. Čeprav ni šla v kazenski krog, je morala kar šestkrat popravljati, Anamariji Lampič je z zaostankom minute in 18 sekund tako predala kot šestnajsta. Nekdanja smučarska tekačica je dokazala, da ima še vedno veliko hitrosti, saj je že do strelišča pridobila precej mest.

Ob prvem strelskem nastopu leže je bila popolna, pridobila je veliko časa proti glavnim konkurentkam in na strelski nastop stoje, ki ga je zaznamoval hud veter, je prišla kot enajsta. Zgrešila je dvakrat, a je oba strela hitro popravila in odtekla na menjavo, kjer je Poloni Klemenčič predala kot deseta z zaostankom 43 sekund.

Polona Klemenčič je dokazala, da je sezono začela dobro pripravljena. FOTO: Matej Družnik/Delo

Tudi Klemenčičeva je imela na strelišču nekaj težav, kljub dvema popravama pa je napredovala na osmo mesto. Po drugem streljanju je bila Polona Klemenčič na vrhunskem šestem mestu, vodila je Francija.

Živi Klemenčič je predala kot peta, za vodilno trojico (Francija, Italija in Avstrija) je zaostajala minuto in 10 sekund. Četrta slovenska predstavnica je začela zelo počasi, proti vodilnim je hitro izgubila veliko časa. Na prvem streljanju je izkoristila dve popravi in padla na deveto mesto, v drugo pa se ji je nastop povsem ponesrečil in morala je v dva kazenska kroga.

Slovenske nastope je odprla Lena Repinc, ki letos pričakuje veliko. FOTO: Blaž Samec/Delo

Slovenija je padla navzdol po rezultatski lestvici, končala je kot dvanajsta, a ne gre pozabiti odličnih nastopov Anamarije Lampič in Polone Klemenčič, ki sta bili v svojih skupinah med najboljšimi. Dobro je tekla tudi Lena Repinc, ki je imela nekaj težav na strelišču. Naši ekipi manjka četrta tekmovalka, ki bi bila konkurenčna najboljšim.

Na odličnem drugem mestu so bile kljub kazenskem krogu Italijanke, tretje so bile presenetljivo Čehinje. Slovenija je vseeno končala med dvema favoriziranima reprezentancama, pred njimi so bile Nemke, za njimi pa Norvežanke.

Danes sledi še moška štafeta z začetkom nekaj minut pred 17. uro.