Slovenske nordijske kombinatorke z lepim ekipnim uspehom

Nemec Julian Schmid in Norvežanka Ida Marie Hagen sta zmagovalca tekem nordijskih kombinatorcev v estonskem Otepääju. Zelo solidna je bila tudi slovenska ženska vrsta, kjer je bila 14. Tea Pavec, 15. Tia Malovrh in 16. Ema Volavšek. V moški konkurenci je bil Vid Vrhovnik 30., Gašper Brecelj pa 41.

Na koncu pa je imel v moški konkurenci Schmid v kombinaciji teka s skupinskim startom in skoka najboljši izkupiček, drugi je bil vodilni v svetovnem pokalu Avstrijec Johannes Lamparter in tretji Norvežan Einar Luraas Oftebro. Nemec si je priboril sploh prvo zmago v karieri na tej ravni tekmovanja.

Tekmovalci in tekmovalke so se najprej pomerili v teku, kjer je bil Schmid četrti, Avstrijec je bil tretji in Norvežan drugi. Drugi od bratov Oftebro Jens Luraas, ki je bil najboljši v smučini, je pristal na nehvaležnem četrtem mestu. Slovenca sta svoji uvrstitvi pokvarila. Vrhovnik je na skakalnici izgubil 11 mest, Brecelj pa pet.

Teja Pavec je bila danes najboljša slovenska tekmovalka. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Med dekleti je Hagen obdržala prvo mesto tudi v skoku in se veselila četrte zaporedne zmage ter pete na šesti tekmi v sezoni. S sedmega se je na drugo prebila Finka Minja Korhonen, tretja je bila lanska zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala Nemka Nahalie Armbruster, druga po teku.

Pavčeva in Malovrhova sta se izkazali v skokih, saj sta bili v teku 24. oziroma 23. Slabše se je odrezala Ema Volavšek, ki je imela peti tekaški dosežek, a nazadovala 11 mest.