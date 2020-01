Slovenske skakalke na Japonskem osvojile peto mesto

Slovenske smučarske skakalke Špela Rogelj, Jerneja Brecl, Ema Klinec in Nika Križnar so na ekipni tekmi svetovnega pokala v japonskem kraju Zao osvojile peto mesto. Z veliko prednostjo, več kot 140 točk, so zmagale Avstrijke, druge so bile domačinke Japonke, tretje Norvežanke.



Avstrijke so že v prvi seriji prišle do velike prednosti pred nasprotnicami, v drugi seriji pa so vodstvo kljub nekoliko krajšim skokom še povečale. S skupnim izidom 889,4 točk so pred drugouvrščenimi Japonkami na koncu zmagale z razliko 140,9 točk. Norvežanke so bile na tretjem mestu še 0,4 točke za Japonkami (748,6 točk).



Za Slovenijo, ki je peto mesto med osmimi reprezentancami osvojila s skupnim izkupičkom 711,6 točk, se je s skokoma 90,5 metra in 93 metrov najbolj izkazala Nika Križnar.