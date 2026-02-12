  • Delo mediji d.o.o.
Zimski športi

Slovenskega trenerja so zaradi težav z alkoholom poslali iz Predazza domov

Vodilni možje v finskem olimpijskem komiteju so iz reprezentance v Italiji izključili Igorja Medveda.
Vilho Palosaari se je na srednji skakalnici v Predazzu izkazal s 14. mestom. FOTO: Kacper Pempel/Reuters
Vilho Palosaari se je na srednji skakalnici v Predazzu izkazal s 14. mestom. FOTO: Kacper Pempel/Reuters
Miha Šimnovec
12. 2. 2026 | 11:13
12. 2. 2026 | 12:54
2:48
Finsko smučarsko reprezentanco v smučarskih skokih je sredi 25. zimskih olimpijskih iger v Italiji pretresel nepričakovan incident. Glavnega trenerja Igorja Medveda so zaradi kršitve pravil s takojšnjim učinkom izključili iz olimpijske odprave in se je že vrnil domov.

Ni veliko manjkalo, pa bi se tudi slovenski trener veselil čudeža

Kot je danes potrdil Finski olimpijski komite, gre za ravnanje v nasprotju s pravili in vrednotami finske ekipe. Po navedbah vodstva reprezentance je vzrok menda povezan z uživanjem alkohola.

»Medved je danes odpotoval domov. Gre za težave, povezane z alkoholom. Kršitev ekipnih pravil jemljemo zelo resno in bomo ustrezno ukrepali,« je za finske medije povedal direktor finske ekipe Janne Hänninen. Za televizijsko postajo Yle je dodal, da se incident ni zgodil med opravljanjem trenerskih nalog ali na skakalnici, temveč v njegovem prostem času med OI. Kljub temu je bilo ravnanje po njegovih besedah nezdružljivo z vrednotami in pravili finske olimpijske reprezentance.

V vodstvu finske reprezentance poudarjajo, da je zdaj najpomembneje zagotoviti mirne pogoje za delo športnikov in preostalega strokovnega štaba, ki se morajo osredotočiti na tekmovanja.

Medved se je opravičil

Igor Medved je moral odpotovati domov. FOTO: Uroš Hočevar
Igor Medved je moral odpotovati domov. FOTO: Uroš Hočevar

Na dogodek se je odzval tudi Medved. »Naredil sem napako in iskreno mi je žal. Opravičujem se celotni finski ekipi, športnikom in navijačem. Ekipi želim mir, da se lahko osredotoči na naslednje preizkušnje in nadaljuje dobro delo. Te zadeve ne bom več komentiral,« je sporočil trener, ki je zaposlen pri finski smučarski zvezi.

Izvršna direktorica zveze Marleena Valtasola je napovedala, da bodo primer podrobneje obravnavali po koncu olimpijskih iger v Milanu. »Zdaj je naša prednostna naloga zagotoviti ustrezne tekmovalne pogoje za športnike in stabilizirati razmere v ekipi,« je dejala.

Trenerske naloge bo začasno prevzel Lasse Moilanen, ob podpori trenerja ženske ekipe Ossi-Pekke Valte in športnega direktorja Petterja Kukkonena.

Dogajanje predstavlja neprijeten udarec za finsko reprezentanco, ki si je na igrah obetala visoke uvrstitve. Kako bo sprememba na čelu strokovnega štaba vplivala na nadaljnje nastope skakalcev, bo pokazalo nadaljevanje tekmovanj v Predazzu.

Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Nika je rekla: Zdaj pa dovolj, Domnu so šli med Zdravljico po rokah mravljinci

Slovenska mešana ekipa v smučarskih skokih ostaja trdno na Olimpu, Anže Lanišek je najboljši posameznik v Predazzu, Niki Vodan se je uresničila velika želja.
S prizorišča:Miha Šimnovec 11. 2. 2026 | 02:57
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Nove podrobnosti

Znano, zakaj se smuči Lindsey Vonn niso odpele

Ameriška smučarska šampionka si je na smuku zlomila golenico in v Trevisu prestala že drugo operacijo. Besede podpore izrazil tudi Rafael Nadal.
Peter Zalokar 9. 2. 2026 | 14:46
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Energetska kriza

Na Kubi se je vse ustavilo, stiska je popolna

Tako hudo ni bilo od sovjetskega odhoda z otoka pred več kot tremi desetletji.
Tone Hočevar 10. 2. 2026 | 17:27
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Barometer

Manj medijske izpostavljenosti spodrezalo Zorana Stevanovića

Manj kot petina anketiranih ne ve, komu bi namenila glas, ali pa ga ne bi nikomur. Demokrati so skočili na tretje mesto.
Janez Tomažič 11. 2. 2026 | 08:00
Preberite več
smučarski skokiIgor MedvedFinskaolimpijske igrePredazzoMilano Cortina 2026

