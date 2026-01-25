Slovenski asi z Domnom Prevcem na čelu lovijo novo kolajno

Slovenski skakalni as Domen Prevc bo po velikem zmagoslavju na posamični tekmi na svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih v Oberstdorfu skupaj z reprezentančnimi kolegi lovil kolajno tudi na ekipni preizkušnji, ki se bo začela ob 16.15. V vodstvu naše reprezentance so se z glavnim trenerjem Robertom Hrgoto na čelu odločili, da bodo ob »Domenatorju« v moštvu še Anže Lanišek, Timi Zajc in Rok Oblak, ki je dobil priložnost namesto Žaka Mogla.

Na štartnem seznamu je deset ekip, na prejšnjih dveh svetovnih prvenstvih v Vikersundu 2022 in Bad Mitterndorfu oziroma Tauplitzu 2024 so se moštvene zlate lovorike veselili Slovenci.