FOTO:Slovenski biatlonci sedmi, zmaga Norvežanom

Na 4 x 7,5 kilometra dolgi preizkušnji so bili najhitrejši Norvežani. FOTO: Fredrik Sandberg/Afp

Klemen Bauer je kot tretji Slovenec predal kot šesti z 1:24,5 minute zaostanka za Norvežani. FOTO: Jonathan Nackstrand/Afp

Slovenska moška biatlonska štafeta v postaviinje na tekmi svetovnega pokala v Östersundu zasedla sedmo mesto. Na 4 x 7,5 kilometra dolgi preizkušnji so bili najhitrejši Norvežani, ki so zmagali pred Francozi in Italijani.Slovenci so po prvi menjavi in nastopu Mihe Dovžana zasedali 19. mesto med 26 ekipami. Jakov Fak je nato svoje delo opravil zelo dobro in Slovence popeljal do petega mesta po drugi predaji. Za takrat vodilnimi Švedi so zaostajali 1:05 minute.Klemen Bauer je kot tretji Slovenec predal kot šesti z 1:24,5 minute zaostanka za Norvežani, Rok Tršan pa je imel kot zadnji ob predaji več kot pol minute prednosti pred zasledovalci. Ta je prvi strelski nastop opravil z odliko, nato pa začel izgubljati na progi, tako da so ga prehiteli Ukrajinci in ga potisnili na končno sedmo mesto.»Ta trenutek moramo biti s sedmim mestom zelo zadovoljni, saj je to prva četrtina reprezentanc, ki so na startu. Današnji nastop je fantom uspel, morda so porabili kakšen rezervni naboj preveč, so pa tekaško že pokazali, da znajo in zmorejo. Na žalost je malo zmanjkalo do šestega mesta, ki je bilo nekako skrita želja pred začetkom dneva, a se zavedamo, da smo trenutno na 13. mestu v pokalu narodov in je sedmo mesto za nas vredno skoraj toliko kot medalja,« je povedal trener Uroš Velepec V boju za vrh sta se na koncu znašli Norveška (0+9) in Francija (1+7), po zadnjem streljanju ju je ločilo sedem sekund,pa je nato hitro še povečal prednost predin Norvežanom prinesel zmago z 32,3 sekunde prednosti. Tretji so bili Italijani (0+8), ki so zaostali 1:27,1 minute. Slovenija (0+11) je na sedmem mestu zaostala 2:47,1 minute.»Tudi jaz sem z današnjo tekmo veliko bolj zadovoljen kot s posamičnima tukaj. Po takem nastopu dobiš več samozaupanja, ker kakšnega tekmovalca prehitiš tudi na progi, da ni vedno obratno. Danes sem na strelišču nastopil precej agresivno, da bi pridobil čim več mest in to mi je dobro uspelo,« je po tekmi povedal Fak.V nedeljo ob 15.30 bo na sporedu še ženska štafeta. Slovensko ekipo bodo zastopalein