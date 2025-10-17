Slovenski biatlonski biser pri 25-ih končal kariero in postal pilot

Mladi slovenski biatlonec Alex Cisar je na družabnem omrežju instagram naznanil, da končuje svojo športno pot. Pred leti je veljal za enega izmed najbolj talentiranih biatloncev na svetu, leta 2019 je tako postal tudi dvakratni mladinski svetovni prvak, ko je zlato iz sprinta ubranil še na zasledovanju. A ko se ena vrata zaprejo, se druga odprejo.

V svetovnem pokalu je zbral 39 nastopov, najbolje pa je nastopal v sezoni 2022/23, ko se je pogosto uvrščal med dobitnike točk. Izkazal se je predvsem na svetovnem prvenstvu v Oberhofu leta 2023, ko je v zasledovanju pridobil kar 24 mest in končal na 30. mestu. Dva dni kasneje je na individualni tekmi zgrešil le en strel in tekmo končal na 18. mestu, to pa mu je prineslo tudi štart v najelitnejši disciplini, skupinskem štartu najboljše trideseterice.

Tudi tam kot povabljen tekmovalec ni končal pri repu uvrščenih, temveč je z enim zgrešenim strelom končal kot 17. Po svoji najuspešnejši sezoni v karieri se nikoli več ni vrnil na tekme najvišjega nivoja. Raje se je posvetil pridobivanju diplomske naloge iz fizioterapije, obenem pa si je uresničil otroške sanje – uradno je postal pilot komercialnega letala.

Mladi Slovenec je blestel na svetovnem prvenstvu leta 2023 v Oberhofu. FOTO: Lisa Leutner/Reuters

»Ponosen sem, da lahko povem, da sem zdaj prvi častnik in pilotiram Airbus A320! Po neštetih urah učenja, simulatorskih vadb in predanosti sem uresničil eno svojih največjih sanj - pilotiral sem pravo potniško letalo,« je zapisal Cisar, ki po očetu sicer prihaja s Češke.

»Od moje zadnje tekme svetovnega pokala sta minili dve leti in čas je, da uradno naznanim konec svoje biatlonske kariere – in začetek nove. Neizmerno sem hvaležen za čas, preživet z biatlonsko družino, za vsakodnevne treninge, zanimive tekme in za vsa čustva od razočaranja do uspeha,« zaključuje.