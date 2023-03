Slovenski dvojec na prestižni nedeljski tekmi

Norvežan Johannes Thingnes Bø je v Oslu dobil tudi zasledovalno biatlonsko tekmo za svetovni pokal in slavil že 18. zmago v sezoni. Jakov Fak je zasedel 13. mesto, Toni Vidmar pa 25.

Kako obvladuje konkurenco, je norveški as dokazal na zadnjem streljanju, ko je pred 20. strelom odložil puško, pred tem je moral enkrat v kazenski krog, s prstom na ustnicah nakazal občinstvu naj utihne, nato pa pomeril in zadel tarčo ter se odpravil naproti novi zmagi. Zadnji krog je začel z minuto prednosti in si vzel tudi čas za užitek in pozdravljanje občinstva.

V ozadju je potekal le boj za 2. mesto. Tega je dolgo trdno držal Norvežan Sturla Holm Lægreid, ki pa je na zadnjem strelskem postanku prvič zgrešil in ponudil priložnost Nemcu Benediktu Dollu, Francozu Quentinu Fillonu Mailletu in rojaku Tarjeiju Bøju, ki se je na tekmo podal kot 20., na koncu pa je bil z dobrim streljanjem v boju za zmagovalni oder. Napako Laegreida je kaznoval Francoz, ki je na koncu za Boejem zaostal 32,7 sekunde, Laegreid pa je drugo mesto zgrešil za 17 sekund.

Johannes Thingnes Bø je tudi na domačem Holmenkollnu potrdil svojo premoč. FOTO: Terje Bendiksby/AFP

Zelo dobro je nastopil tudi Fak, ki je moral v kazenski krog le po drugem strelskem postanku, na koncu pa napredoval s 17. na 13. mesto in potrdil nastop na sklepni tekmi sezone, v nedeljo s skupinskim štartom.

Manj natančen je bil s puško Anton Vidmar, ki je v četrtek s 15. mestom v šprintu zabeležil najboljši izid kariere. Danes pa je moral v kazenski krog dvakrat že po prvem streljanju, do konca pa je dodal še dve napaki in po dobrem teku v zadnjem krogu končal na 25. mestu, toda kot 28. je na štartnem seznamu jutrišnje prestižne tekme elitne trideseterice na Holmenkollnu.