  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zimski športi

    Slovenski ekipi v Franciji so se stresle noge in roke

    Zasledovalni preizkušnji svetovnega pokala v biatlonu Le Grand Bornandu nista prienslI veselja v slovenski tabor. Zmagi za Norvežana in Francozinjo.
    Miha Dovžan je bil edini Slovenec na zasledovalni biatlonski tekmi. FOTO: Olivier Chassignole/AFP
    Galerija
    Miha Dovžan je bil edini Slovenec na zasledovalni biatlonski tekmi. FOTO: Olivier Chassignole/AFP
    Š. R., STA
    20. 12. 2025 | 15:57
    20. 12. 2025 | 15:57
    5:23
    A+A-

    Norvežan Johan-Olav Botn je zmagovalec moške zasledovalne biatlonske tekme na 12,5 kilometra za svetovni pokal v francoskem Le Grand Bornandu. S časom 31:20,8 in brez zgrešenega strela je za 17 sekund premagal vse tekmece. Edini slovenski predstavnik na tekmi Miha Dovžan je bil 43. (+ 4:09,8; 2).

    Po razpletu sprinterske tekme si je nastop zagotovil tudi Lovro Planko s 40. mestom, a danes ni nastopil.

    Dovžan je bil na sprintu 52., danes je uvrstitev malo popravil, vseeno pa mu je ušla uvrstitev med prvo štirideseterico. Strelsko je naredil dve napaki, pri drugem in četrtem postanku, po tretjem se je povzpel do 45. mesta, potem pa po četrtem postanku do cilja prišel kot 43.

    V ospredju boja za zmago ni bilo, saj je bil Botn s četrtim izhodiščem v sprinterskem razpletu in kot edini danes brez napak na strelišču nepremagljiv.

    Za njim pa se je razvnel oster boj za preostali mesti na stopničkah. Domačin Emilien Jacquelin, drugi tudi po sprintu, je ostal na tem mestu, pa čeprav je zgrešil tri tarče. Vse je nadoknadil z dobrim tekom in v ciljnem sprintu ob zaostanku 17,6 sekunde za zmagovalcem za tri desetinke premagal Norvežana Johannesa Dale-Skjevdala, ki je zgrešil dvakrat. Četrti je bil Francoz Eric Perrot z enim zgrešenim strelom in 18,3 sekunde zaostanka za zmagovalcem.

    Polona Klemenčič: Trpela sem

    Lou Jeanmonnot je zmagovalka zasledovalne tekme biatlonk za svetovni pokal v Le Grand Bornandu. Francozinja je na 10-kilometrski preizkušnji kljub eni zgrešeni tarči zanesljivo, za več kot pol minute, opravila s konkurenco. Najboljša Slovenka je bila Polona Klemenčič na 35. mestu.

    Jeanmonnot, ki je prevzela tudi vodstvo v skupnem seštevku, je zasledovanje začela kot druga s 3,3 sekunde zaostanka za četrtkovo zmagovalko sprinta, Hanno Öberg, a po strelskih težavah slednje že na prvem streljanju prevzela vodstvo in ga zanesljivo obdržala do konca.

    Polona Klemenčič je s 35. mestom dosegla najboljšo slovensko uvrstitev v slovenski biatlonski ekipi. FOTO: Matej Družnik/Delo
    Polona Klemenčič je s 35. mestom dosegla najboljšo slovensko uvrstitev v slovenski biatlonski ekipi. FOTO: Matej Družnik/Delo

    Švedinja je bila na strelišču nenatančna štirikrat in se na koncu morala zadovoljiti s sedmim mestom. Na drugo mesto se je s strelsko ničlo s šestega povzpela Finka Suvi Minkkinen, ki je zaostala 30,2 sekunde in tretjič v sezoni pristala na stopničkah, tretje mesto pa je obdržala zmagovalka ene posamične tekme v tej sezoni, Italijanka Dorothea Wierer.

    Od Slovenk so na današnjem zasledovanju nastopile Polona Klemenčič, Anamarija Lampič in Lena Repinc, a se nobena ni prav izkazala.

    Klemenčič, ki je imela po četrtkovem sprintu in 21. mestu 1:05 minute zaostanka na startu za Öberg, je s štirimi zgrešenimi streli nazadovala na 35. mesto z zaostankom 2:52,4 minute.

    »Sem zadovoljna, osvojila sem nove točke svetovnega pokala. Zame je bila zelo težka tekma, saj se je videlo, da sem na progi trpela in streljanje ni šlo po mojih željah. Jutri je še ena tekma,« je povedala danes najboljša Slovenka.

    Lampič je znova precej grešila na strelskih postankih, pustila je kar sedem nepokritih tarč, zasedla pa 37. mesto s 3:02,4 minute zaostanka. Repinc pa je zgrešila dvakrat ter pridobila deset mest, končala je kot 43. (+3:37,0).

    »Serviserje lahko pohvalim, saj smo imele zares dobre smuči. Moj nastop je bil tekaško znova dober. Tudi do zadnjega streljanja sem bila zelo solidna, pri zadnjem pa sem morda malce preveč čakala. Res mi je žal zadnjega strelskega nastopa, a občutek ni bil enak kot na prvih treh postankih, ko sem streljala brez težav. Upam, da čim hitreje pridem nazaj v strelsko formo, ker na treningu zelo dobro delam, a tekme so nekaj drugega,« je svoj nastop ocenila prva zvezdnica slovenske vrste Lampič.

    Glavni trener Janez Marič je priznal, da izkupiček ni bil takšen, kot so si v slovenskem taboru želeli. »Polona in Ana sta ostali med dobitnicami točk, a to ni to, kar smo si želeli. Krog je relativno kratek in če na strelišču puščaš nepokrite tarče, ne gre. Škoda je Lene, saj je dobro naredila predvsem stoje in se približala točkam, a ji žal ni uspelo priti do njih,« je sklenil Marič.

    V skupnem, seštevku svetovnega pokala ima Klemenčič 102 točki na 22. mestu, Lampič je 48. s 33, Repinc pa 56 s 25 točkami.

    V nedeljo bodo biatlonke in biatlonci na istem prizorišču tekmovali še na preizkušnji s skupinskim startom.

    Sorodni članki

    Šport  |  Zimski športi
    Biatlon

    Po Jakovu Faku ima težave še Lovro Planko: Morda je bila to moja zadnja tekma

    Za biatlonci sta šprinterski preizkušnji svetovnega pokala v Annecyju. Slovenska reprezentanca ne more biti zadovoljna, našim tekmovalcem nagaja bolezen.
    Matic Rupnik 19. 12. 2025 | 20:14
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Biatlon

    Sijajna vrnitev Italijanke, do točk le Polona Klemenčič

    Junakinja zasledovalne biatlonske tekme v Avstriji je 30-letna Lisa Vittozzi, ki je lansko sezono izpustila, zdaj pa se je pred domačimi OI vrnila z zmago.
    14. 12. 2025 | 16:08
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Hochfilzen

    Vrhunski rezultat Polone Klemenčič, Jakov Fak neprepoznaven

    Biatlonci in biatlonke se mudijo na drugi postaji svetovnega pokala v Hochfilznu, kjer sta bila danes na sporedu oba šprinta. Navdušila je Polona Klemenčič.
    Matic Rupnik 12. 12. 2025 | 15:32
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Intervju

    Aleksander Čeferin: Salonski levičarji sovražijo bogate, obožujejo denar

    Z Aleksandrom Čeferinom smo govorili v Grosupljem. Zatrdil je, da je premlad za strica iz ozadja, čeprav je že dedek: večina resnih ljudi ne želi v politiko.
    Jernej Suhadolnik, Bojan Budja 19. 12. 2025 | 12:25
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Nova razkritja postavljajo Trumpa v središče Epsteinovega sveta

    Jutri se izteče zakonski rok za objavo dokumentov, povezanih s pokojnim pedofilom.
    Jure Kosec 18. 12. 2025 | 18:10
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Polnil je koš

    LeBron James o Luki Dončiću: Tako prekleto dober je, da je že smešno

    Slovenski as pri Los Angeles Lakers je NBA poglavje pri jezernikih začel februarja prav proti tekmecem iz Salt Lake Cityja. V mesecu dni jim je nasul 115 točk.
    19. 12. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domna prikazal iz drugega zornega kota in prestrašil pristojne pri FIS

    Domžalski as Anže Lanišek najboljši Slovenec v kvalifikacijah Engelberga. Napovedal lov na vodilnega Prevca. Morda bo tudi sam skakal tako dolgo kot Kasai.
    Miha Šimnovec 19. 12. 2025 | 19:59
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Zanimivosti
    HEMOROIDI

    Ima jih vsak drugi odrasli. Kako jih lahko preprečite?

    Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 10:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vpogled v intimo in umetniško prakso Ulaya in Marine Abramović

    ART VITAL prinaša dve publikaciji, ki ju ljubitelji sodobne umetnosti ne smejo spregledati.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 10:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Renault 5 E-Tech electric: vozilo, ki Slovencem vrne nasmeh na ceste

    Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    PREZRAČEVANJE

    Najbolj samoumevna stvar, ki je v mnogih domovih še vedno ni

    Ko se temperature spustijo, se v marsikaterem domu pojavi isti scenarij.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:18
    Preberite več
    Ne spreglejte
    VideoWall
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nova pravila igre: Zakaj klasičen nakup energije ni več dovolj? (video)

    Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj. Po ukinitvi net meteringa, ob uvedbi dinamičnih omrežnin in ob vse večjih urnih nihanjih cen postaja elektrika za številna podjetja manj predvidljiv strošek in bolj strateško vprašanje.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 09:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Skrb za zaposlene kot konkurenčna prednost

    Za podjetja so kadri ključni gradnik uspeha. Želijo možnosti za poklicni razvoj, fleksibilne delovne pogoje ter različne motivacijske spodbude.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Nova infrastruktura umetne inteligence v Sloveniji

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    Delo uredništvo 8. 12. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Glavni direktor NLB Lease&Go

    NLB z lizingom podvojila obseg poslov na Hrvaškem

    Bilančno vsoto načrtujejo v petih letih podvojiti, v intervjuju pojasnjuje Marko Jerič, glavni direktor NLB Lease&Go.
    Nejc Gole 8. 12. 2025 | 06:49
    Preberite več

    Več iz teme

    Polona KlemenčičbiatlonAnamarija Lampičsvetovni pokalLena RepincLe Grand-BornandLovro Planko

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Zimski športi
    Brez presenečenja

    Dvojno švicarsko slavje, najboljšemu Slovencu nagaja hitrost

    Franjo von Allmen je zmagovalec smuka za svetovni pokal alpskih smučarjev v Val Gardeni. Za tri desetinke sekunde je zaostal Marco Odermatt. Miha Hrobat 37.
    20. 12. 2025 | 16:35
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Biatlon

    Slovenski ekipi v Franciji so se stresle noge in roke

    Zasledovalni preizkušnji svetovnega pokala v biatlonu Le Grand Bornandu nista prienslI veselja v slovenski tabor. Zmagi za Norvežana in Francozinjo.
    20. 12. 2025 | 15:57
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Deskanje na snegu

    Čast najboljše med slovenskimi deskarji pripadla Glorii

    Na prvem paralelnem slalomu svetovnega pokala v deskanju na snegu v Davosu je Gloria Kotnik osvojila osmo mesto. Tim Mastnak 13., Rok Marguč 29.
    20. 12. 2025 | 15:43
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Kriminal

    V Italiji v veliki raciji zaradi povezav s trgovino z mamili pridržali 384 ljudi

    Italijanska policija je obsežno operacijo izvedla v več mestih. Preiskala je tudi več kot 300 trgovin z izdelki iz konoplje in zasegla 300 kg kanabinoidov.
    20. 12. 2025 | 15:19
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Engelberg

    Nozomi Marujama zmagala, Niki Prevc za prvo mesto zmanjkali slabi dve točki

    Japonka je prišla že do pete zmage na deveti posamični tekmi letos, Slovenka je lovila še 26. zmago v karieri.
    20. 12. 2025 | 12:31
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Deskanje na snegu

    Čast najboljše med slovenskimi deskarji pripadla Glorii

    Na prvem paralelnem slalomu svetovnega pokala v deskanju na snegu v Davosu je Gloria Kotnik osvojila osmo mesto. Tim Mastnak 13., Rok Marguč 29.
    20. 12. 2025 | 15:43
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Kriminal

    V Italiji v veliki raciji zaradi povezav s trgovino z mamili pridržali 384 ljudi

    Italijanska policija je obsežno operacijo izvedla v več mestih. Preiskala je tudi več kot 300 trgovin z izdelki iz konoplje in zasegla 300 kg kanabinoidov.
    20. 12. 2025 | 15:19
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Engelberg

    Nozomi Marujama zmagala, Niki Prevc za prvo mesto zmanjkali slabi dve točki

    Japonka je prišla že do pete zmage na deveti posamični tekmi letos, Slovenka je lovila še 26. zmago v karieri.
    20. 12. 2025 | 12:31
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Raziskava

    Trend je jasen: to je prva stvar, ki jo opazimo

    Rezultati potrošniške raziskave kažejo, da poleg ugodnih cen pomembno vlogo pri nakupu elektronike igrajo zmogljivost naprav in ugled blagovne znamke.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SOBNE RASTLINE

    Kdaj moramo nujno presaditi sobne rastline?

    Dnevi so že zelo kratki, radiatorji izsušujejo zrak v prostorih in sobne rastline hitro pokažejo, da je zima zanje poseben izziv.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 09:25
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ENERGIJA

    Cene se iz ure v uro spreminjajo (video)

    Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:45
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    DIGITALIZACIJA

    Kje v Sloveniji se obeta prva slovenska tovarna umetne inteligence?

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Zakaj številna slovenska podjetja še vedno stavijo na golfa 2

    Mnogi še vedno verjamejo, da je antivirus dovolj, napadalci pa jih prehitevajo z napadi ničtega dne.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 11:26
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

    Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 09:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    OGREVANJE

    Več toplote z bistveno manjšo porabo energije

    Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAKUPOVANJE

    Zakaj se v teh dneh toliko ljudi ustavlja na istem mestu v Ljubljani

    Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZAOBLJUBA

    Kako je to mogoče? Zobni vsadki po meri!

    Novo leto prinaša priložnost za zdrav nasmeh in samozavest. Z napredno implantologijo All-on-X ga lahko v Ortoimplantu DENTAL SPA uresničite že spomladi.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 08:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko začutiš, da imaš ob sebi partnerja za zdravje, se sprostiš

    Mitja Plaznik je eden tistih Vzajemninih svetovalcev, ki jih ljudje ne pozabijo – ker ne ponudi le odgovora, ampak iskren občutek podpore.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 11:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdo so letošnji finalisti

    Dvaindvajset izjemno nadarjenih mladih predstavlja zgodbe o vztrajnosti, talentu in sanjah, ki oblikujejo prihodnost.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ganglion: kaj je, kako nastane in kako ga zdraviti

    Ste ob zapestju, na dlani ali stopalu opazili zatrdlino, ki v vas vzbuja nelagodje in vas skrbi, da bi lahko pomenila kaj resnejšega?
    Promo Delo 16. 12. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prazniki

    Klasične rešitve so odpovedale, Pošta Slovenije v decembru ne dela več po starem

    Ste se že znašli v praznični gneči? Med nakupi, darili in obveznostmi se lahko hitro znajdemo v stiski s časom, zato so praktične rešitve še kako dobrodošle.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 09:19
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ISO STANDARD

    Prehodno obdobje bo odločilno, zato se na spremembe pripravite pravočasno

    Mednarodni standardi za sisteme vodenja, ki jih uporabljajo organizacije po vsem svetu, vstopajo v novo fazo posodobitev.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

    V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 14:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAZNIČNE SLADICE

    Preprosto in slastno: klasika na malce drugačen način

    Letos lahko praznične dobrote ustvarite brez zapletenih receptov in dolgih priprav.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 14:50
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo