Slovenski ekipi v Franciji so se stresle noge in roke

Norvežan Johan-Olav Botn je zmagovalec moške zasledovalne biatlonske tekme na 12,5 kilometra za svetovni pokal v francoskem Le Grand Bornandu. S časom 31:20,8 in brez zgrešenega strela je za 17 sekund premagal vse tekmece. Edini slovenski predstavnik na tekmi Miha Dovžan je bil 43. (+ 4:09,8; 2).

Po razpletu sprinterske tekme si je nastop zagotovil tudi Lovro Planko s 40. mestom, a danes ni nastopil.

Dovžan je bil na sprintu 52., danes je uvrstitev malo popravil, vseeno pa mu je ušla uvrstitev med prvo štirideseterico. Strelsko je naredil dve napaki, pri drugem in četrtem postanku, po tretjem se je povzpel do 45. mesta, potem pa po četrtem postanku do cilja prišel kot 43.

V ospredju boja za zmago ni bilo, saj je bil Botn s četrtim izhodiščem v sprinterskem razpletu in kot edini danes brez napak na strelišču nepremagljiv.

Za njim pa se je razvnel oster boj za preostali mesti na stopničkah. Domačin Emilien Jacquelin, drugi tudi po sprintu, je ostal na tem mestu, pa čeprav je zgrešil tri tarče. Vse je nadoknadil z dobrim tekom in v ciljnem sprintu ob zaostanku 17,6 sekunde za zmagovalcem za tri desetinke premagal Norvežana Johannesa Dale-Skjevdala, ki je zgrešil dvakrat. Četrti je bil Francoz Eric Perrot z enim zgrešenim strelom in 18,3 sekunde zaostanka za zmagovalcem.

Polona Klemenčič: Trpela sem

Lou Jeanmonnot je zmagovalka zasledovalne tekme biatlonk za svetovni pokal v Le Grand Bornandu. Francozinja je na 10-kilometrski preizkušnji kljub eni zgrešeni tarči zanesljivo, za več kot pol minute, opravila s konkurenco. Najboljša Slovenka je bila Polona Klemenčič na 35. mestu.

Jeanmonnot, ki je prevzela tudi vodstvo v skupnem seštevku, je zasledovanje začela kot druga s 3,3 sekunde zaostanka za četrtkovo zmagovalko sprinta, Hanno Öberg, a po strelskih težavah slednje že na prvem streljanju prevzela vodstvo in ga zanesljivo obdržala do konca.

Polona Klemenčič je s 35. mestom dosegla najboljšo slovensko uvrstitev v slovenski biatlonski ekipi. FOTO: Matej Družnik/Delo

Švedinja je bila na strelišču nenatančna štirikrat in se na koncu morala zadovoljiti s sedmim mestom. Na drugo mesto se je s strelsko ničlo s šestega povzpela Finka Suvi Minkkinen, ki je zaostala 30,2 sekunde in tretjič v sezoni pristala na stopničkah, tretje mesto pa je obdržala zmagovalka ene posamične tekme v tej sezoni, Italijanka Dorothea Wierer.

Od Slovenk so na današnjem zasledovanju nastopile Polona Klemenčič, Anamarija Lampič in Lena Repinc, a se nobena ni prav izkazala.

Klemenčič, ki je imela po četrtkovem sprintu in 21. mestu 1:05 minute zaostanka na startu za Öberg, je s štirimi zgrešenimi streli nazadovala na 35. mesto z zaostankom 2:52,4 minute.

»Sem zadovoljna, osvojila sem nove točke svetovnega pokala. Zame je bila zelo težka tekma, saj se je videlo, da sem na progi trpela in streljanje ni šlo po mojih željah. Jutri je še ena tekma,« je povedala danes najboljša Slovenka.

Lampič je znova precej grešila na strelskih postankih, pustila je kar sedem nepokritih tarč, zasedla pa 37. mesto s 3:02,4 minute zaostanka. Repinc pa je zgrešila dvakrat ter pridobila deset mest, končala je kot 43. (+3:37,0).

»Serviserje lahko pohvalim, saj smo imele zares dobre smuči. Moj nastop je bil tekaško znova dober. Tudi do zadnjega streljanja sem bila zelo solidna, pri zadnjem pa sem morda malce preveč čakala. Res mi je žal zadnjega strelskega nastopa, a občutek ni bil enak kot na prvih treh postankih, ko sem streljala brez težav. Upam, da čim hitreje pridem nazaj v strelsko formo, ker na treningu zelo dobro delam, a tekme so nekaj drugega,« je svoj nastop ocenila prva zvezdnica slovenske vrste Lampič.

Glavni trener Janez Marič je priznal, da izkupiček ni bil takšen, kot so si v slovenskem taboru želeli. »Polona in Ana sta ostali med dobitnicami točk, a to ni to, kar smo si želeli. Krog je relativno kratek in če na strelišču puščaš nepokrite tarče, ne gre. Škoda je Lene, saj je dobro naredila predvsem stoje in se približala točkam, a ji žal ni uspelo priti do njih,« je sklenil Marič.

V skupnem, seštevku svetovnega pokala ima Klemenčič 102 točki na 22. mestu, Lampič je 48. s 33, Repinc pa 56 s 25 točkami.

V nedeljo bodo biatlonke in biatlonci na istem prizorišču tekmovali še na preizkušnji s skupinskim startom.