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Zimski športi

Slovenski hokejisti na svetovnem prvenstvu tudi s prvakom in podprvakom

Mednarodna hokejska zveza je objavila skupini uvodnega dela svetovnega prvestva elitne skupine prihodnje leto. Slovenci v skupini A.
Slovenci so si letos zagotovili obstanek v elitni skupini. FOTO: Anders Wiklund/AFP
Galerija
Slovenci so si letos zagotovili obstanek v elitni skupini. FOTO: Anders Wiklund/AFP
T. E., STA
8. 6. 2026 | 14:21
8. 6. 2026 | 14:27
1:25
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Mednarodna hokejska zveza IIHF je danes uradno objavila sestavo skupin uvodnega dela svetovnega prvenstva elitne skupine 2027, ki bo od 14. do 30 maja 2027 v Nemčiji. Slovenci se bodo po uspehu v Švici borili še za tretji zaporedni obstanek med svetovno elito tudi v družbi svetovnih prvakov Fincev in podprvakov Švicarjev.

Slovenci bodo nastopili v skupini A, ki bo uvodne tekme SP odigrala v Mannheimu. V tej skupini so poleg finalistov zadnjega prvenstva in Slovencev še reprezentance Avstrije, Latvije, Nemčije, Švedske in Ukrajine.

Finska hokejska reprezentanca se je letos veselila zmage na svetovnem prvenstvu. FOTO: Jussi Nukari/AFP
Finska hokejska reprezentanca se je letos veselila zmage na svetovnem prvenstvu. FOTO: Jussi Nukari/AFP

Skupino B, ki bo uvodni del turnirja odigrala v Düsseldorfu, bodo sestavljale izbrane vrste Češke, Danske, Kanade, Kazahstana, Madžarske, Norveške, Slovaške in ZDA, so še sporočili iz Hokejske zveze Slovenije.

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