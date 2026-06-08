Slovenski hokejisti na svetovnem prvenstvu tudi s prvakom in podprvakom

Mednarodna hokejska zveza IIHF je danes uradno objavila sestavo skupin uvodnega dela svetovnega prvenstva elitne skupine 2027, ki bo od 14. do 30 maja 2027 v Nemčiji. Slovenci se bodo po uspehu v Švici borili še za tretji zaporedni obstanek med svetovno elito tudi v družbi svetovnih prvakov Fincev in podprvakov Švicarjev.

Slovenci bodo nastopili v skupini A, ki bo uvodne tekme SP odigrala v Mannheimu. V tej skupini so poleg finalistov zadnjega prvenstva in Slovencev še reprezentance Avstrije, Latvije, Nemčije, Švedske in Ukrajine.

Finska hokejska reprezentanca se je letos veselila zmage na svetovnem prvenstvu. FOTO: Jussi Nukari/AFP

Skupino B, ki bo uvodni del turnirja odigrala v Düsseldorfu, bodo sestavljale izbrane vrste Češke, Danske, Kanade, Kazahstana, Madžarske, Norveške, Slovaške in ZDA, so še sporočili iz Hokejske zveze Slovenije.