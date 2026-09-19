Slovenski Niki skupaj na zmagovalnem odru

Slovenski smučarski skakalki Nika Vodan in Nika Prevc sta potrdili, da sta v dobri formi. Na prvi od dveh tekem za celinski pokal v Stamsu sta se izkazali z drugim oziroma tretjim mestom. Zaostali sta le za domačo reprezentantko Liso Eder.

Avstrijska zvezdnica, ki je po koncu olimpijske sezone zaradi nesoglasij z zvezo glede strokovnega štaba že končala kariero, a si je nato po dogovoru glede vloge svojega zaročenca Manuela Fettnerja premislila, je bila razred zase. S skokoma, dolgima 111,5 in 112,5 metra, je kar za 24,4 točke ugnala drugouvrščeno Niko Vodan (105 m in 106 m), medtem ko je tretjeuvrščeno Niko Prevc (100 m in 104,5 m) od Edrove, ki je vodila že po uvodni seriji ločilo že 37,8 točke.

Nika Prevc je skočila na tretje mesto. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Do točk so prišle še štiri Slovenke: Ajda Košnjek (83,5 m in 94,5 m) je bila 14., dve mesti za njo je tekmo končala Jerica Jesenko (82 m in 90 m), Nina Kontrec (81 m in 91,5 m) in Taja Sitar (86 m in 85 m) pa sta druga za drugo pristali na 20. oziroma 21. mestu. Živa Živic (72,5 m) je bila 33., Živa Andrić (74 m) pa je zasedla 35. mesto.

Ob 13.30 se bo v Stamsu začela še moška tekma.