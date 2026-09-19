Slovenski Niki skupaj na zmagovalnem odru

Slovenski smučarski skakalki Nika Vodan in Nika Prevc sta potrdili, da sta v dobri formi. Na prvi od dveh tekem za celinski pokal v Stamsu sta se izkazali z drugim oziroma tretjim mestom. Zaostali sta le za domačo reprezentantko Liso Eder.
Avstrijska zvezdnica, ki je po koncu olimpijske sezone zaradi nesoglasij z zvezo glede strokovnega štaba že končala kariero, a si je nato po dogovoru glede vloge svojega zaročenca Manuela Fettnerja premislila, je bila razred zase. S skokoma, dolgima 111,5 in 112,5 metra, je kar za 24,4 točke ugnala drugouvrščeno Niko Vodan (105 m in 106 m), medtem ko je tretjeuvrščeno Niko Prevc (100 m in 104,5 m) od Edrove, ki je vodila že po uvodni seriji ločilo že 37,8 točke.
Do točk so prišle še štiri Slovenke: Ajda Košnjek (83,5 m in 94,5 m) je bila 14., dve mesti za njo je tekmo končala Jerica Jesenko (82 m in 90 m), Nina Kontrec (81 m in 91,5 m) in Taja Sitar (86 m in 85 m) pa sta druga za drugo pristali na 20. oziroma 21. mestu. Živa Živic (72,5 m) je bila 33., Živa Andrić (74 m) pa je zasedla 35. mesto.
Ob 13.30 se bo v Stamsu začela še moška tekma.
V Kranju pokal FIS
Smučarski skakalci so sicer ta konec tedna na treh »frontah«. Z veliko nagrado FIS najvišjo raven tekmovanja gosti Rasnov, kjer pa konkurenca ne bo najhujša. Najmočnejša je na dvodnevni prireditvi za celinski pokal v Stamsu, najštevilčnejša pa na tekmah za pokal FIS v Kranju, na katerih se bo merilo 72 skakalcev iz 13 držav. Na štartnem seznamu je tudi 20 Slovencev, med katerimi je večina še najstnikov. Današnja preizkušnja se bo začela ob 18.30, jutrišnja ob 11. uri.
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