Niki v finale z drugega mesta in petega

Po prvi seriji predzadnje tekme smučarskih skakalk letošnje sezone vodi Eirin Maria Kvandal, ki je v boljših vetrnih razmerah poletela 231,5 metrov (236,2). Nika Prevc je druga z daljavo 220,5 m in z le 4,1 točke zaostanka (232,1). Na tretjem mestu je še druga Norvežanak Anna Odin Strøm (215, 223,2). Nika Vodan je peta (208,5 m, 206,3).

Slovenski smučarski skakalki Nika Prevc in Nika Vodan sta v današnjih kvalifikacij potrdili dobro formo za današnjo glavno tekmo svetovnega pokala v norveškem Vikersundu, ki se je začela ob 9.30. Prevc je v kvalifikacijah z najdaljšim poletom 235,5 m in 228,3 točke osvojila drugo, Vodan pa z 211 m in 202,0 točke šesto mesto.

Tretja slovenska predstavnica Katra Komar je s 175 m in 148,5 točke zasedla 22. mesto, na glavno tekmo pa se je uvrstilo 20 skakalk.

Od Prevc je bila v kvalifikacijah boljša le Švedinja Frida Westman (230,4 točke in 222 m).

Na sobotni tekmi je prva skakalka sezone Nika Prevc je zasedla tretje mesto. Bilka je vodilna po prvi seriji z 224,0 m dolgim poletom, v finalni pristala pri 204,5 m in zdrsnila na tretje mesto, potem ko je skupno osvojila 411,3 točke. Nika Vodan (404,9 točke/222,5 m, 201,0 m) se je uvrstila takoj za Niko Prevc na četrto mesto.