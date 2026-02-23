  • Delo mediji d.o.o.
Zimski športi

Olimpijske kolajne prispele domov, na Mestnem trgu pa navijaško rajanje

Množica ljudi se je zbrala na sprejemu slovenskih olimpljicev v Ljubljani.
Največ pozornosti so poželi člani mešane zlate ekipe smučarskih skakalcev. To so sestavljali Nika in Domen Prevc, danes zaradi bolezni odsotna Nika Vodan ter Anže Lanišek. FOTO: Leon Vidic
Galerija
Največ pozornosti so poželi člani mešane zlate ekipe smučarskih skakalcev. To so sestavljali Nika in Domen Prevc, danes zaradi bolezni odsotna Nika Vodan ter Anže Lanišek. FOTO: Leon Vidic
STA
23. 2. 2026 | 19:55
23. 2. 2026 | 21:04
4:33
A+A-

Po olimpijskih igrah, ki so od 6. do 22. februarja potekale na severu Italije, so se slovenski olimpijci vrnili domov. Skupaj z njimi so v domovino pripotovale tudi olimpijske kolajne. V Ljubljani so članom odprave pripravili dva sprejema. V prostorih Pošte Slovenije je potekal zaprt sprejem, rajanje se je nato preselilo na Mestni trg.

image_alt
Arrivederci Italia, bonjour France*

Športnike je nagovorila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je poudarila, da so »slovenski olimpijci in olimpijke znova dokazali, da velikost države ni merilo za velikost srca, poguma in talenta.« FOTO: Leon Vidic
Športnike je nagovorila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je poudarila, da so »slovenski olimpijci in olimpijke znova dokazali, da velikost države ni merilo za velikost srca, poguma in talenta.« FOTO: Leon Vidic
Slovenski športniki so na letošnjih zimskih olimpijskih igrah, ki sta jih gostili mesti Milano in Cortina d'Ampezzo, prizorišča pa so bila razpršena še na več drugih lokacijah po Italiji, osvojili štiri olimpijska odličja.

Skakalna ekipa je osvojila olimpijski naslov prvakov na tekmi mešanih ekip in uspešno ubranila zmago s prejšnjih olimpijskih iger v Pekingu leta 2022.

image_alt
Katere so ob Prevcih najuspešnejše olimpijske družine vseh časov

Poleg te je slovenski skakalni as Domen Prevc osvojil naslov olimpijskega prvaka na veliki skakalnici, slovenska junakinja Nika Prevc pa je osvojila še srebrno medaljo na srednji skakalnici in bronasto medaljo na veliki skakalnici za popoln barvni olimpijski komplet odličij.

Olimpijski komite Slovenije (OKS) je sprejem slovenskih športnikov in športnic pripravil v dveh delih. FOTO: Leon Vidic
Olimpijski komite Slovenije (OKS) je sprejem slovenskih športnikov in športnic pripravil v dveh delih. FOTO: Leon Vidic

Olimpijski komite Slovenije (OKS) je sprejem slovenskih športnikov in športnic pripravil v dveh delih. V prostorih Pošte Slovenije je najprej potekal zaprt sprejem.

Športnike so pozdravili in nagovorili predsednik OKS Franjo Bobinac, evropski komisar za medgeneracijsko sodelovanje, kulturo, mlade in šport Glenn Micallef in državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Dejan Židan.

Največ pozornosti so poželi člani mešane zlate ekipe smučarskih skakalcev. To so sestavljali Nika in Domen Prevc, danes zaradi bolezni odsotna Nika Vodan ter Anže Lanišek. S seboj so prinesli tudi najdragocenejši tovor, olimpijske kolajne.

image_alt
Italijani za konec navdušili še z zaključnim olimpijskim spektaklom

Te so pot preživele v posebnih šatuljah, nosilci kolajn so dragocena odličja za priložnost fotografiranja vzeli ven in si jih nadeli okoli vratu. Fotografom so pozirali Nika Prevc s tremi kolajnami, Domen Prevc z dvema zlatima in Anže Lanišek z eno zlato v družbi z evropskim komisarjem in predsednikom slovenske olimpijske družine športov. Slovensko odpravo je s svojo navzočnostjo počastil tudi olimpionik Miroslav Cerar, legenda slovenskega športa, ki je navduševal na poletnih igrah v gimnastiki.

Rajanje se je preselilo na Mestni trg. FOTO: Leon Vidic
Rajanje se je preselilo na Mestni trg. FOTO: Leon Vidic

»Čudovite olimpijske igre so za nami in danes je napočil trenutek, ko smo se želeli srečati z vami, vas pozdraviti, se vam zahvaliti in vam čestitati za vaše udejstvovanje in za vaše nastope na največjem športnem dogodku na svetu,« je uvodoma udeležence sprejema pozdravil predsednik OKS Bobinac, ki ni omenil le nosilcev odličij, ampak tudi prispevek ostalih članov odprave. Zlasti »skoraj bronaste kolajne« deskarja na snegu Tima Mastnaka, ki je v paralelnem veleslalomu osvojil četrto mesto.

»Mnogi ste bili zadovoljni s svojimi nastopi, mnogi ste morda pričakovali več, ampak jaz vem, trdno sem prepričan, da ste absolutno dali vse od sebe, ko ste se borili za Slovenijo in za to se vam res zahvaljujem,« je povedal.

image_alt
Predsednik FIS jasen: Družina Prevc je svetovna zgodba o uspehu

Javni sprejem olimpijske reprezentance Slovenije po koncu zimskih olimpijskih iger. FOTO: Leon Vidic
Javni sprejem olimpijske reprezentance Slovenije po koncu zimskih olimpijskih iger. FOTO: Leon Vidic
Pogled Olimpijskega komiteja Slovenije je že usmerjen naprej v prihodnost. Čez manj kot 29 mesecev bo Los Angeles gostil poletne olimpijske igre. »Nekdo me je danes vprašal, kaj pa Los Angeles, se že pripravljate? Absolutno. Že sanjamo in ustvarjamo našo prisotnost tam. Maksimalno se bomo potrudili in poskrbeli za priprave vas športnikov in športnic, naredili bomo vse, da se bomo na ustrezen način promovirali tudi na ameriškem kontinentu, slovenska hiša v Los Angelesu so v tem tem trenutku morda sanje,« je načrte razkril predsednik OKS.

Da so lahko pozdravili olimpijke in olimpijce, so bili veseli tudi navijači. FOTO: Leon Vidic
Da so lahko pozdravili olimpijke in olimpijce, so bili veseli tudi navijači. FOTO: Leon Vidic

Ob tem pa je razkril še en načrt. Obstaja zamisel, da bi ravno prostori, ki so del glavne pošte v ožjem središču Ljubljane, na križišču Čopove ulice in Slovenske ceste, »nekoč postali dom slovenskega športa«. »Nismo še tam, delamo na tem in morda se nam tudi te sanje čim prej uresničijo, morda še pred naslednjimi OI leta 2028 v ZDA,« je dejal Bobinac.

Več iz teme

smučarski skokiolimpijske igreAnže LanišekNika PrevcDomen PrevcNika Vodanzimske olimpijske igre

