Slovenski orli bodo skušali doseči novi mejnik v Planici (VIDEO)

Slovenci bodo branili ekipno srebro

Norvežan Daniel Andre Tande bo v Planici branil naslov svetovnega prvaka iz Oberstorfa 2018. FOTO: AFP

Priprava za nordijsko SP 2023

Svetovno prvenstvo v smučarskih poletih bo sicer tudi odlična priložnost za novo dokazovanje prirediteljev in njihovo pripravo za nordijsko SP, ki bo v dolini pod Poncami leta 2023. Med obema planiškima spektakloma bo še svetovno prvenstvo v biatlonu na Pokljuki 2021.

V smučarskih skokih se ta čas vse vrti okrog znamenite novoletne turneje, ob koncu sezone pa bodo vse oči ljubiteljev tega športa že po tradiciji uprte v spektakel v Planici. Toda namesto finala svetovnega pokala, ki ga bodo čez tri mesece in pol za spremembo spravili pod streho v Vikersundu, bo letalnica bratov Gorišek to pot – med 19. in 22. marcem 2020 – gostila svetovno prvenstvo v poletih.To bo že 26. tovrstno tekmovanje, sedmo v dolini pod Poncami, kjer se je leta 1972 vse skupaj tudi začelo. Takrat so namreč v Planici izpeljali krstno SP v poletih, kot prvi šampion v letenju na smučeh pa se je v zgodovino vpisal Švicar, ki je premočno zmagal pred vzhodnim Nemcem. Na najnižjo stopnico odra za najboljše se je zavihtel Čeh, najvišje uvrščeni Jugoslovan oziroma Slovenec pa je bilna 10. mestu.Zanimivo, da so planiški prireditelji tudi po doslej zadnjem prvenstvu na letalnici bratov Gorišek zaigrali švicarsko himno, leta 2010 je namreč vse tekmece preletel. S kolajnama sta se pred slabimi desetimi leti ovenčala tudi drugouvrščeni Avstrijecin tretjeuvrščeni Norvežan, od Slovencev pa se je najbolje odrezal, ki je pristal na 5. mestu.Na moštveni preizkušnji so se tedaj zmage pred Norvežani in Finci veselili Avstrijci (v postaviin Schlierenzauer), naša četverica – ob Kranjcu so pod slovensko zastavo leteli šein, zdaj pomočnik glavnega trenerja– pa se je morala med desetimi ekipami sprijazniti s 6. mestom.Na prejšnjem SP v Oberstdorfu 2018 so imeli največ razlogov za veselje Norvežani, ki so domov odnesli obe zlati lovoriki. Med posamezniki si je naslov najboljšega priletel, ki je nato prispeval še levji delež k moštvenemu zmagoslavju Skandinavcev. Norveške barve so tedaj zastopali šeinDa so rojeni letalci na smučeh, so na velikanki Heinija Klopferja dokazali tudi Slovenci (v postavi Jernej Damjan,in), ki so na ekipni preizkušnji navdušili z 2. mestom. Na posamični tekmi je od naših najvišje posegel šestouvrščeni Peter Prevc, zlatemu Tandeju pa sta družbo na zmagovalnem odru delala srebrni Poljakin bronasti NemecV Planici se bodo tako najboljši skakalci že sedmič po letih 1972, 1979, 1985, 1994, 2004 in 2010 potegovali za kolajne na SP v poletih in kar težko je verjeti, da naši »orli« pred svojimi vselej številnimi navijači v dolini pod Poncami niso osvojili še nobene. Najvišja slovenska (posamična) planiška uvrstitev tako ostaja 5. mesto Roberta Kranjca izpred skoraj desetih let.Cilj zdajšnjega rodu za 26. SP je jasen: preseči dosežek »letečega Kranjčana« in osvojiti prvo odličje na tem tekmovanju na letalnici bratov Gorišek. »V Planici bomo vsekakor merili na kolajno – bodisi posamično bodisi ekipno,« je pred začetkom sezone odločno napovedal selektor Bertoncelj, ki ima v svojih vrstah več izvrstnih letalcev, s katerimi lahko uresniči visok cilj in postavi nov mejnik. Na koncu koncev ima v ekipi tudi Petra Prevca, ki je leta 2016 na Kulmu kot svetovni prvak na prestolu nasledil Kranjca.Slovenski skakalci so si sicer doslej na tem tekmovanju prileteli pet posamičnih kolajn (najstarejši od bratov Prevc ima ob zlati še bronasto iz Harrachova ’14), pred Kranjcem pa sta se na zmagovalni oder povzpela tudi srebrni(Oberstdorf 1988) in bronasti(Kulm 1996). Dvakrat so bili uspešni tudi moštveno – pred srebrom v Oberstdorfu 2018 je bila naša četverica (v postavi Jernej Damjan, Robert Kranjec,in Jurij Tepeš) bronasta v Vikersundu 2012.