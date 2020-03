Slovenski orli drugič zapored na zmagovalnem odru

Ljubljana – Slovenski smučarski skakalci (v postavi Žiga Jelar, Timi Zajc, Anže Lanišek in Peter Prevc) so na moštveni tekmi na znamenitem Holmenkollnu nad Oslom osvojili odlično tretje mesto. Tako so se izbranci glavnega trenerja naše reprezentance Gorazda Bertonclja še drugič zapored zavihteli na zmagovalni oder, saj so pred tednom dni v Lahtiju navdušili z drugim mestom.



Prepričljive zmage so se pred praznimi tribunami (iz preventivnih ukrepov zaradi nevarnosti epidemije koronavirusa) veselili Norvežani Johann Andre Forfang, Robert Johansson, Daniel-Andre Tande in Marius Lindvik, na drugem mestu pa so z zaostankom 36,5 točke pristali Nemci Constantin Schmid, Pius Paschke, Stehan Leyhe in Karl Geiger, sicer zmagovalci Lahtija.



Slovenci, ki so bili po uvodni seriji še peti, so v finalu stopnjevali svoje nastope. Na koncu jih je od drugouvrščenih Nemcev ločilo le 6,7 točke. V razburljivem troboju za tretje mesto so naši reprezentanti za 5,4 točke preskočili četrtouvrščene Poljake, še dodatne tri točke so zaostali Japonci. Avstrijci so se morali sprijazniti šele s šestim mestom, za njimi pa so se zvrstili Švicarji, Rusi in Čehi.



Jutri bo na Holmenkollnu na sporedu še posamična tekma, za katero bodo zeleno luč prižgali ob 14.30. Ob Žigi Jelarju, Anžetu Lanišku, Petru Prevcu in Timiju Zajcu bo na njej od Slovencev nastopil tudi Domen Prevc.