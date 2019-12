Slovenski orli lovijo nove stopničke

Rezultate lahko spremljate tukaj

Ljubljana – Nižni Tagil gosti tretjo postajo 41. sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih. Lani sta na tem ruskem prizorišču zmagi slavila Norvežanin JaponecOd Slovencev se je pred letom dni na prvi tekmi z osmim mestom najbolje odrezal, ki bo današnjo preizkušnjo – tako kot– spremljal zgolj kot gledal, potem ko je obtičal v včerajšnjih kvalifikacijah, na drugi tekmi pa se je od naših najvišje zavihtel, ki je pristal na 14. mestu.V poskusni seriji je najboljši skok uspel Norvežanu(126,5 m), zmagovalcu obeh posamičnih tekem v tej sezoni v Visli in Ruki. Slovenci so bili še precej zadržani; najdlje je odneslo, ki je poletel do 124 metrov (9. dosežek).(115 m) je imel 24. oceno,(113 m) je bil pet mest slabši, za najboljšo trideseterico pa sta pristala(114 m/31.) in(113 m/33.).