Slovenski orli lovijo nov olimpijski plen, Prevc najboljši v poskusni seriji

Na 25. zimskih olimpijskih igrah se je začela druga posamična preizkušnja smučarskih skakalcev. Na veliki napravi v Predazzu se med seboj meri 50 tekmovalcev iz 21 držav, med njimi tudi trije slovenski asi, ki imajo naslednje štartne številke: 33 – Timi Zajc, 47 – Anže Lanišek in 50 – Domen Prevc.

Vsi trije lahko posežejo po odmevni uvrstitvi, največje možnosti zanjo pa pripisujejo Prevcu. Vodilni v skupni razvrstitvi za svetovni pokal je v tej sezoni slavil že enajst zmag in je na najboljši poti k velikemu kristalnemu globusu.

Prevc najboljši na »ogrevanju« Domen Prevc je tekmecem vrgel rokavico izziva že v poskusni seriji, v kateri je bil s 132 metri najboljši med vsemi. Drugo oceno je imel Japonec Ren Nikaido (131 m), tretjo pa poljski up Kacper Tomasiak (133 m). Anže Lanišek (121 m) je imel 25. dosežek, Timi Zajc pa se je odpovedal »ogrevalnemu« skoku.

Toda tekme na olimpijskih igrah imajo svoje zakonitosti, o čemer smo se lahko prepričali tudi na tukajšnji srednji napravi, na kateri si je zlato lovoriko priskakal Nemec Philipp Raimund. S srebrno kolajno je presenetil mladi Poljak Kacper Tomasiak, tretje mesto pa sta si delila Švicar Gregor Deschwanden in Japonec Ren Nikaido. Prevc se je kot najboljši Slovenec uvrstil na šesto mesto.

Anže Lanišek je imel v poskusni seriji 25. oceno. FOTO: Matej Družnik/Delo

Lovoriko brani Marius Lindvik

Naslov olimpijskega prvaka na veliki skakalnici izpred štirih let v Pekingu oziroma Zhangjiakouu brani Norvežan Marius Lindvik, ki sta mu tedaj družbo na zmagovalnem odru delala srebrni Japonec Rjoju Kobajaši in bronasti Nemec Karl Geiger. Najvišje uvrščeni Slovenec je bil takrat Timi Zajc, ki je pristal na šestem mestu.