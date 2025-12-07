Slovenski pravljici na skakalnici kar ni videti konca

Slovenska pravljica na skakalnicah se v uvodnem delu olimpijske zime nadaljuje. Domen Prevc je namreč letošnji kralj Visle. Zmagal je tako v soboto kot v nedeljo, predvsem včerajšnja predstava je med dobrimi poznavalci smučarskih skokov na Poljskem močno odmevala, saj je bil po uvodni seriji 4., nato pa v finalni pokazal največ zbranosti in se zasluženo veselil novega podviga. Nadvse spodobno je sezono nadaljeval tudi Anže Lanišek, za slovo od Visle 8., dan prej 4. Imeniten je tudi pogled na skupno razvrstitev sezone: v njej je na vrhu Domen, Anže pa za njim na 2. mestu.

Prva decembrska nedelja je ponudila še eno veličastno predstavo, posebej mikavno tudi za domače občinstvo v Visli, saj je bila tokrat tudi poljska zasedba v boju za najvišja mesta. A ostala je brez stopničk, na njih sta bila ob sijajnem 26-letnem Slovencu s skokoma 137 ter 132 metrov še Japonec Rjoju Kobajaši (130,5; 129,5) ter nemški adut Philipp Raimund (131,5; 129). Lanišku je tokrat pripadlo 8. mesto (123,5; 125), Timiju Zajcu pa po spodobnem sobotnem nastopu, ko je bil 12., v drugo ni šlo: na 31. mestu je po prvi seriji ostal brez finalnega nastopa.