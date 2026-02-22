  • Delo mediji d.o.o.
PREMIUM   D+   |   Zimski športi

Slovenski preplet veselja in žalosti

Za našimi športniki so glede števila kolajn tretje najuspešnejše zimske igre doslej, tokrat povsem po zaslugi skakalnega tabora.
Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika in Domen Prevc so osrednji slovenski junaki zimskih olimpijskih iger 2026. FOTOGRAFIJI: Matej Družnik/Delo
Galerija
Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika in Domen Prevc so osrednji slovenski junaki zimskih olimpijskih iger 2026. FOTOGRAFIJI: Matej Družnik/Delo
Siniša Uroševič
22. 2. 2026 | 16:04
5:41
A+A-

Ni nikakršna skrivnost, da je slovensko športno občinstvo nestrpno in tudi z veseljem pričakovalo letošnje zimske olimpijske igre. Iz tekmovalnega zornega kota predvsem skakalni spored, ki je nato dejansko prinesel našim reprezentantom in privržencem z naskokom največ veselja, obenem pa je bilo pomembno tudi spoznanje o velikem dogodku v neposredni soseščini. Tako blizu so bile igre nazadnje pred dvajsetimi leti, takrat prav tako v Italiji, toda tiste so ostale za slovenski tabor v manj lepem spominu kot te, ki so se končale včeraj. V Torinu 2006 za naše športnike namreč ni bilo niti ene kolajne, pa tudi same igre na prizoriščih, ki so bolj kot ne izginila s koledarja prireditev v sezoni svetovnih pokalov, niso očarale.

Zgodba Milano-Cortina 2026 je ponudila drugačno vsebino. Tofana nad Cortino d'Ampezzo, Stelvio nad Bormiom in Anterselva, s 1700 m najvišje ležeče prizorišče v biatlonski sezoni, so denimo redno na sporedu sleherne tekmovalne zime. Prav iz teh treh krajev so nas pogosto slovenski reprezentanti obdarili z vrhunskimi dosežki in tako tudi z uvrstitvami na vselej mikavne stopničke. Teh olimpijskih pa v Cortini, Bormiu in Anterselvi za slovensko odpravo ni bilo. Kot tudi v Livignu ne. Razglasitev smo se veselili – in tam kar štirih – v dolini Fiemme. Naši skakalni ekipi, moška in ženska, sta na največjem tekmovanju zime podrčtali že dotlej uspešno sezono in ni jih bilo malo med številnimi ljubitelji smučarskih skokov na Slovenskem, ki so vzneseno napovedovali še večje število od omenjene štirice uvrstitev na stopničke.

Več iz teme

olimpijske igreMilano-Cortina 2026slovenska olimpijska reprezentanca

