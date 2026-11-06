Slovenski ris na severu: Zdaj razumem že vse finske besede

Izzivi na ledenih ploskvah, tako kot v vseh drugih športnih arenah, si sledijo iz dneva v dan, to se dobro zaveda tudi Matic Török, 22-letni vodja novega slovenskega hokejskega vala. Doslej je že močno opozoril nase, ostajajo v spominu tudi njegove odlične predstave na letošnjem svetovnem prvenstvu, ko si je slovenska reprezentanca drugič zapored priborila obstanek v elitni skupini. Gorenjec, doma iz Hraš pri Lescah, je že sedem let na Finskem, zdaj drugo sezono pri uglednem Ilvesu v Tampereju.

Z njim smo se pogovarjali na Bledu, kjer so se naši risi zbrali prvič v sezoni, in sicer z lepim spominom na majsko dogajanje v Švici, obenem seveda že s pogledom v prihodnost. Matic je sicer prišel iz Finske dobre volje, kajti na zadnjih tekmah svojega ambicioznega kluba, pri katerem odkrito merijo na naslov prvakov, je po uvodni strelski suši pridno začel zbirati točke za gole in podaje.