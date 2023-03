Slovenski skakalci drugi na drugi ekipni tekmi sezone

Avstrija (1057,3 točke) je zmagovalka druge ekipne tekme v tej sezoni svetovnega pokala v smučarskih skokih. V Lahtiju je slovenska četverica (1031,1) v postavi Lovro Kos, Domen Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek zasedla drugo mesto. Tretja je bila Poljska (1022,3).

Na drugi od treh ekipnih tekem v sezoni, zadnja bo v Planici na letalnici bratov Gorišek, je Slovenija izboljšala četrto mesto iz poljskih Zakopan. V Lahtiju je še drugo sezono zapovrstjo končala na drugem mestu, skupno pa je na tem finskem prizorišču četrtič v zgodovini stala na odru za zmagovalce na ekipnih tekmah.

Slovenija je pred današnjo tekmo nazadnje na stopničkah klasične ekipne preizkušnje stala ob koncu pretekle sezone v Planici, ko je pred domačimi navijači slavila. V tej sezoni je bila v tekmovanju parov v romunskem Rasnovu sicer druga.

Anže Lanišek je ob zadnjem skoku slovenske četverice ubranil prednost pred Poljaki. FOTO: Antti Hämäläinen/AFP

Po prvi seriji so bili slovenski skakalci v nekoliko slabšem položaju po ponesrečenem nastopu Prevca. Pristal je pri 95 m, medtem ko so Kos, Zajc in Lanišek zmogli 120,5, 134 in 128 m. Zajc je imel celo najboljši izkupiček prve serije.

Prevc drugič precej bolje

V drugi je Kos s 127,5 m najprej prehitel Nemčijo, zaostanek do Poljske in Avstrije pa je bil še nekoliko večji. Prevc je drugič skočil precej bolje (131 m) in Slovenijo močno približal Poljakom in Avstrijcem ter oddaljil od četrte Nemčije.

Zajc je po 125 m dolgem skoku povišal prednost pred Nemčijo in svojo reprezentanco približal drugouvrščeni Poljski na vsega 5,8 točke. Zaostanek za Avstrijo je znašal neulovljivih 35,1 točke.

Lanišek je za konec s 126,5 m zanesljivo ubranil prednost pred Norveško in Nemčijo, Kamil Stoch pa je za Poljsko skočil premalo, da bi presegel slovenski izkupiček. Stefan Kraft je nato Avstriji zagotovil še drugo zmago na ekipnih tekmah to sezono.

Timi Zajc je dosegel najboljši rezultat prve serije. FOTO: Matej Družnik/Delo

»Ves čas smo verjeli, tudi če je imel Domen 'kiks' in slabše razmere. Skočili smo, kot je bilo treba. Že Lovro je vrhunsko opravil svoje, Domen je v drugem skoku pokazal, kam spada. Prikazali smo sedem dobrih skokov, enega ne, ampak v Planici bomo to še malo nadgradili,« je za RTV Slovenija po koncu tekme dejal Lanišek.

»Gotovo so še rezerve. To bomo pogledali, ko pridemo v hotel. Dva lepa skoka, nekako sem se znova sestavil za ekipno tekmo. Bomo videli, kako bo jutri,« je na kratko dodal Kos.

Prevc je razbijal v kabini

Bolj kritičen je bil Prevc: »Škoda, ker sem res toliko zaj... v prvi seriji. Mogoče bi bili celo prvi. Zdaj me bo to grizlo in jutri bo treba pokazati svoje. Najprej sem razbijal v kabini, nato pa se opravičil in skušal čim bolje opraviti v drugi seriji.«

S predstavo je bil zadovoljen tudi Zajc, kot je dejal za slovensko javno televizijo. "Naredil sem dva lepa skoka, v bistvu vsi smo jih morali narediti vsi, le Domnu se je prvi skok ponesrečil. Ni ravno kazalo, da bi bil tako dobro pripravljen na zadnjem treningu pred prihodom sem. Počasi se sestavljam in upam, da bom lahko v Planici še kaj pokazal," z mislimi proti domači letalnici pogleduje dvakratni svetovni prvak iz Planice.

V pokalu narodov se je Slovenija z novimi 350 točkami približala Norveški na drugem mestu (5068:4669). Na vrhu so še naprej Avstrijci s 6162 točkami.

V nedeljo bo ob 16. uri na sporedu posamična tekma, uro in pol prej pa bodo organizatorji izvedli še kvalifikacije.