Slovenski skakalci navdušili tudi olimpijskega prvaka

Komaj dobro se je v Planici končalo svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, že je pred smučarskimi skakalci in skakalkami zaključni del sezone v svetovnem pokalu. V Oslo se namreč jutri začenja norveška turneja Raw Air (surov zrak). V moških kvalifikacijah (z začetkom ob 17. uri) bosta ob moštvenih svetovnih prvakih Žigi Jelarju, Lovru Kosu, Anžetu Lanišku in Timiju Zajcu pod slovensko zastavo skakala še Domen Prevc in mladinec Rok Masle, med našimi dekleti pa se bodo poskušale od 20. ure naprej na sobotno tekmo uvrstiti Ema Klinec, Katra Komar, Nika Križnar, Nika Prevc in Maja Vtič.

»Za nas so zelo dobro pripravili skakalnico v Planici, tako da smo pred odhodom na Norveško opravili še en vrhunski trening na Bloudkovi velikanki,« je zaupal glavni trener slovenske moške skakalne reprezentance Robert Hrgota in razkril, da bo namesto Petra Prevca, ki doma okreva od nedavnega grdega padca na nordijskem SP, priložnost dobil Masle.

Uspehi, ki so jih njegovi varovanci minuli konec tedna dosegli na Bloudkovi velikanki, so sicer navdušili tudi tuje poznavalce skokov, med drugimi tudi nekdanjega avstrijskega asa Ernsta Vettorija. »Moštvena tekma je bila sijajna, Slovenci pa so zasluženo zmagali. Pred Norvežani in Avstrijci – bravo! To je res velik podvig. Jaz sem bil le enkrat ekipni svetovni prvak – v Predazzu leta 1991, kjer je Franci Petek zmagal med posamezniki,« nam je v Planici pripovedoval 58-letni Tirolec, olimpijski prvak s srednje naprave leta 1992 v Albertvillu.

Lovoriki na norveški turneji, ki se bo čez deset dni sklenila s smučarskimi poleti v Vikersundu, kjer se bodo prvič doslej na letalnici med seboj na tekmi pomerile tudi skakalke, branita Nika Križnar in Avstrijec Stefan Kraft. Skupna zmagovalka turneje Raw Air bo prejela 40.000 evrov, najboljši v moški konkurenci pa 10.000 evrov več.