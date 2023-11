Slovenski skakalci pod vse večjim pritiskom

V nadaljevanju preberite:

Odštevanja je konec. V Ruki na Finskem je že vse nared za današnje nordijsko odprtje oziroma začetek sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih in tekih ter nordijski kombinaciji. Oči slovenskih ljubiteljev (zimskih) športov bodo ta konec tedna zagotovo najbolj uprte v skakalce, ki imajo tudi največ možnosti za vidnejše uvrstitve. Zakaj so naši »orli« pod vse večjim pritiskom? Kako je s svojo pripravljenostjo zadovoljen Žiga Jelar, kaj si želi za štart v novo tekmovalno zimo, kdo je njegov največji tekmec, kako je opisal razmerja moči v slovenski reprezentanci, kako so so razpletle prve tekme na snegu v tej sezoni?