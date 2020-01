Slovenski skakalci tretji na ekipni tekmi v Zakopanah

Slovenska reprezentanca (1125,0) je v Zakopanah na tretji ekipni tekmi sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih osvojila tretje mesto. Varovanci Gorazda Bertonclja so skakali v postavi Anže Lanišek, Domen Prevc, Timi Zajc in Peter Prevc. Zmage se je veselila Nemčija (1182,2) pred Norveško (1142,2).



Po prvi seriji so Slovenci zasedali tretje mesto ter se znašli v ogorčenem boju za zadnje mesto na stopničkah za zmagovalce. Vsega 1,7 točke je ločilo Slovence, Avstrijce in Poljake. V drugi seriji sta Anže Lanišek in Domen Prevc sprva poskrbela za občutnejšo prednost svoje reprezentance pred Avstrijo in Japonsko, ki sta zaostajali 12 oziroma 14 točk.



Po sedmih skakalcih je Slovenija po skoku Timija Zajca obdržala prednost 12 točk pred Avstrijci, naskok pred Japonci pa je 19-letnik iz Hramš povišal na 16 točk. V zadnji seriji se je Peter Prevc za stopničke pomeril neposredno z Ryoyujem Kobayashijem in Stefanom Kraftom ter zadržal 2,5 točke prednosti za prve letošnje stopničke na ekipnih tekmah.



V boj za sam vrh Slovenija ni posegla, saj so bili Nemci in Norvežani premočni. Nemci so v postavi Constantin Schmid, Markus Eisenbichler, Stephan Leyhe in Karl Geiger za 40 točk točk ugnali Skandinavce. Razočarali so predvsem na koncu peti Poljaki, pri katerih razpoloženi Dawid Kubacki ni bil dovolj za veselje številnih domačih navijačev v izteku skakalnice Wielka Krokiew.