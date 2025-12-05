Slovenski skakalci varno na tekmi, zmaga Kobajašiju

Japonec Rjoju Kobajaši (141,3 točke) je zmagovalec kvalifikacij za tekmo smučarskih skakalcev za svetovni pokal v poljski Visli. Od Slovencev je bil najboljši Timi Zajc (126,2) na 16. mestu. Tik za njim je kvalifikacije končal njegov rojak in vodilni v skupnem seštevku Anže Lanišek (125,9).

Timi Zajc (126,2) je kvalifikacije končal kot najboljši Slovenec na 16. mestu, na sobotno tekmo pa so se uvrstili tudi ostali štirje varovanci glavnega trenerja Roberta Hrgote.

Lanišek je bil 17., Domen Prevc (116), ki v skupnem seštevku zaseda drugo mesto, pa je bil 33. Rok Oblak (113,2) si je tekmo zagotovil z 38. mestom, z 48. pa jo je za las ujel tudi Žiga Jančar (107,8).

Sobotna posamična tekma bo na sporedu ob 14.45, v nedeljo pa bodo pred preizkušnjo, ki bo ob 14.25, izpeljali še kvalifikacije ob 12.55. V skupnem seštevku je Lanišek, zmagovalec tekem v Falunu in Ruki, po petih preizkušnjah zbral 356 točk, Domen Prevc jih ima 270, Kobayashi pa na tretjem mestu 266.