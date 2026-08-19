Slovenski skakalni as Timi Zajc pred novim izzivom

Z relijem Dolina zelenega zlata se bo v petek popoldne v Žalcu (ob 17. uri bo pri pivski fontani ceremonialni štart, dve uri pozneje pa še začetek uvodne hitrostne preizkušnje) nadaljevalo letošnje državno prvenstvo v reliju. Za dirko se je prijavilo 58 posadk iz Avstrije, Češke, Hrvaške, Italije, Madžarske, Nemčije, Slovaške in Slovenije.

Na štartnem seznamu je – tako kot lani – znova tudi vrhunski smučarski skakalec Timi Zajc, ki se je pred letom dni na tem reliju s fordom fiesto rally3 izkazal z devetim mestom (med 55 dirkači). S sovoznikom Zmagom Logarjem sta na koncu za zmagovito navezo Mark Škulj-Pia Šumer (citroen C3 rally2) zaostala za 4:16,8 minute.

Svetovni prvak z velike skakalnice v Planici 2023 bo znova zastopal barve domačega Avtomoto društva Vili, tokrat pa bo vozil z dirkalnikom lancia ypsilon rally2. »Pridite navijat!« je navdušence tega avtomotošporta pozval Zajc.

Rok Turk pozdravlja novo konkurenco v reliju – Timija Zajca. FOTO: Facebook Rok Turk/Modlic

Na vrhu skupne razvrstitve kraljuje Škulj

Po treh postajah v skupni razvrstitvi za državno prvenstvo vodi Mark Škulj (škoda fabia RS rally2), ki ima 24 točk naskoka pred Markom Grossijem (citroen C3 rally2), na tretjem mestu pa je branilec lovorike Rok Turk (hyundai i20 N rally2), ki za prvouvrščenim Škuljem zaostaja za 27 točk.

»Vedno pozdravljam novo konkurenco v rally2 – dobrodošel Timi Zajc,« je nov nastop našega skakalnega asa v reliju pozdravil tudi osemkratni državni prvak v tem avtomotošportu Rok Turk.